Кім Чен Ин місяць не з'являється на публіці й, можливо, проходить лікування, — ЗМІ

За даними журналістів, лідер Північної Кореї місяць не з'являється на публіці. Його не було на нещодавніх запусках північнокорейських ракет, хоча зазвичай Кім Чен Ин інспектує їх особисто.

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Голова Державної ради Північної Кореї Кім Чен Ин уже місяць не з'являвся на публіці. Його не було на жодному з ракетних випробувань, які днями провели збройні сили КНДР, хоча зазвичай він особисто перевіряє тестові пуски. Про це повідомляє The Mirror.

Північна Корея провела шість пусків протягом 12 днів, але з 10 вересня у місцевій пресі не публікувалися нові кадри з Кім Чен Ином.

У зв'язку з цим дослідники почали знову висловлювати побоювання, що здоров'ю північнокорейського лідера може загрожувати небезпека.

За словами Майкла Меддена, фахівця з питань, пов'язаних із північнокорейською елітою, Кім Чен Ин не вперше зникає з поля зору громадськості.

На думку експерта, така тривала відсутність північнокорейського лідера може пояснюватися проблемами зі здоров'ям. Встановлено, що щонайменше одне з минулих його зникнень було пов'язане з проблемами зі здоров'ям.

"Після першої тривалої відсутності на публіці в 2014 році він з'явився з палицею на перших кількох публічних заходах", — нагадав Медден, додавши, що є думка, що Кім проходив якісь медичні процедури у квітні 2020 року, або ж намагався уникати контактів із людьми, щоб не захворіти на коронавірусну інфекцію.

Запитання щодо здоров'я північнокорейського лідера виникають не вперше.

У серпні він з'явився на офіційному заході з дивними мітками на потилиці, які, ймовірно, залишилися після ін'єкцій.

Нагадаємо, що США спільно з Південною Кореєю відпрацювали тестове скидання керованих бомб на Північну Корею.

Раніше Фокус повідомляв, що в Північній Кореї випадково показали дочку Кім Чен Ина. Журналісти з'ясували ім'я дівчинки, якій приблизно десять років — її звати Кім Чжу Е. На святі Національного дня об'єктиви камери неодноразово вихоплювали лише її обличчя в хорі дівчат, які співають.