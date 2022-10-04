ВВС США и Южной Кореи отработали сброс управляемых бомб на КНДР

Американские и южнокорейские самолеты провели совместные учения по бомбардировке "источников провокаций" в западном море после того, как Северная Корея запустила свою самую мощную баллистическую ракету над Японией.

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Во вторник, 4 октября, военные самолеты Южной Кореи и США участвовали в совместных учениях, в рамках которых отрабатывались бомбовые удары. Этому предшествовал запуск вооруженными силами КНДР баллистической ракеты над территорией Японии, передает The Daily Mail.

Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов в Сеуле, во время полета четырех американских истребителей F-16 и четырех южнокорейских F-15K были сброшены управляемые JDAM-боеприпасы на тренировочную цель на полигоне Дзикдо в Западном море.

Заявленная цель учений состояла в том, чтобы продемонстрировать возможности союзников наносить точечные удары по источнику провокаций.

Северная Корея запустила баллистическую ракету с полигона Мупенри, расположенном на границы с Китаем. Спустя примерно пять минут ракета прошла над японским регионом Тохоку, остров Хонсю. Включились сигналы воздушной тревоги, и местным жителям пришлось идти в убежища.

[ + – ] Траектория баллистической ракеты.

Ракета прошла над территорией Японии и пролетела еще около трех тысяч километров к востоку от побережья, после чего упала в Тихом океане. Это самый дальний полет северокорейских ракет за все годы, что КНДР проводит испытания.

[ + – ] Японские дети во время тревоги.

Ранее Фокус сообщал, что в США ответили на запуск баллистической ракеты КНДР над Японией. Высокопоставленный американский дипломат заявил, что РФ и Китай должны придерживаться своих обязательств относительно денуклеаризации Северной Кореи.

Напомним, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Воздушная тревога была объявлена на островах Идзу, Хоккайдо и в префектуре Аомори.