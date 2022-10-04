ВПС США та Південної Кореї відпрацювали скидання керованих бомб на Північну Корею

Американські та південнокорейські літаки провели спільні навчання з бомбардування "джерел провокацій" у західному морі після того, як Північна Корея запустила свою найпотужнішу балістичну ракету над Японією.

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У вівторок, 4 жовтня, військові літаки Південної Кореї та США брали участь у спільних навчаннях, у межах яких відпрацьовувалися бомбові удари. Цьому передував запуск збройних сил КНДР балістичної ракети над територією Японії, передає The Daily Mail.

Згідно з заявою Об'єднаного комітету начальників штабів у Сеулі, під час польоту чотирьох американських винищувачів F-16 та чотирьох південнокорейських F-15K було скинуто керовані JDAM-боєприпаси на тренувальну мету на полігоні Дзікдо в Західному морі.

Заявлена мета навчань полягала в тому, щоб продемонструвати можливості союзників завдавати точкових ударів по джерелу провокацій.

Північна Корея запустила балістичну ракету з полігону Мупенрі, розташованому на кордоні з Китаєм. Приблизно через п'ять хвилин ракета пройшла над японським регіоном Тохоку, острів Хонсю. Увімкнулися сигнали повітряної тривоги, і місцевим жителям довелося йти до сховища.

[ + – ] Траєкторія балістичної ракети

Ракета пройшла над територією Японії та пролетіла ще близько трьох тисяч кілометрів на схід від узбережжя, після чого впала у Тихому океані. Це найдальший політ північнокорейських ракет за всі роки, що КНДР здійснює випробування.

[ + – ] Японські діти під час тривоги

Раніше Фокус повідомляв, що у США відповіли на запуск балістичної ракети КНДР над Японією. Високопоставлений американський дипломат заявив, що РФ та Китай мають дотримуватися своїх зобов'язань щодо денуклеаризації Північної Кореї.

Нагадаємо, що Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японії. Повітряну тривогу оголосили на островах Ідзу, Хоккайдо та в префектурі Аоморі.