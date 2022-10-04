"У нас нет выбора": в США отреагировали на запуск баллистической ракеты КНДР над Японией

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что Россия и Китай должны выполнить свои обязательства по денуклеаризации Северной Кореи.

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Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Даниэль Критенбринк назвал запуск Северной Кореей баллистической ракетой над Японией "неудачным" и "дестабилизирующим" актом. Об этом пишет издание Reuters.

Однако, по словам дипломата, США готовы к диалогу. Также он сказал, что Китаю необходимо сделать больше для борьбы с уклонением Северной Кореи от санкций в своих прибрежных водах, и что Пекин и Россия должны работать над закрытием сетей закупок Пхеньяна.

"Мы призываем (Северную Корею) встать на путь диалога, придерживаться серьезной и устойчивой дипломатии и воздерживаться от дальнейшей дестабилизирующей деятельности", — заявил Критенбринк.

Однако, по его словам, единственный ответ, который пока дает Пхеньян – очередные запуски ракет. Критенбринк повторил оценку США о том, что возобновление испытаний ядерной бомбы Северной Кореей впервые с 2017 года, скорее всего, ожидает только политического решения.

Также чиновник резко критиковал Китай и Россию.

"Неспособность КНР и России полностью и полностью выполнить свои обязательства… только, как мы опасаемся, придала КНДР смелости в подрыве Совета Безопасности ООН, международного порядка, основанного на правилах, и глобального режима нераспространения", — сказал он. .

Критенбринк заявил, что Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты союзников.

Он сказал, что, оставляя дверь открытой для диалога, Вашингтон "решительно ответит" на растущую угрозу со стороны Северной Кореи.

"У нас нет другого выбора, кроме как сделать это", — сказал он.

Напомним, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета пролетела над Японией. В правительстве страны заявили, что Северная Корея запустила межконтинентальную ракету, которая может пролететь 3000 километров.

Ранее Фокус писал, что Северная Корея продолжает испытания баллистических ракет. Главная задача Ким Чен Ына — создать более эффективное оружие массового уничтожения.

Еще напомним, что в Южную Корею прибыл авианосец для демонстрации силы. Американцы приняли участие в масштабных военных учениях.