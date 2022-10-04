"У нас немає вибору": у США відреагували на запуск балістичної ракети КНДР над Японією

Високопоставлений американський дипломат заявив, що Росія та Китай мають виконати свої зобов'язання щодо денуклеаризації Північної Кореї.

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Помічник держсекретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Даніель Крітенбрінк назвав запуск Північною Кореєю балістичною ракетою над Японією "невдалим" та "дестабілізаційним" актом. Про це пише видання Reuters.

Проте, за словами дипломата, США готові до діалогу. Також він сказав, що Китаю необхідно зробити більше для боротьби з ухиленням Північної Кореї від санкцій у своїх прибережних водах, і що Пекін та Росія мають працювати над закриттям мереж закупівель Пхеньяну.

"Ми закликаємо (Північну Корею) стати на шлях діалогу, дотримуватися серйозної та стійкої дипломатії та утримуватися від подальшої дестабілізуючої діяльності", — заявив Крітенбрінк.

Однак, за його словами, єдина відповідь, яка поки що дає Пхеньян, – чергові запуски ракет. Критенбрінк повторив оцінку США про те, що відновлення випробувань ядерної бомби Північною Кореєю вперше з 2017 року, швидше за все, очікує лише на політичне рішення.

Також чиновник різко критикував Китай та Росію.

"Нездатність КНР і Росії повністю і повністю виконати свої зобов'язання… тільки, як ми побоюємося, надала КНДР сміливості у підриві Ради Безпеки ООН, міжнародного порядку, заснованого на правилах, та глобального режиму нерозповсюдження", — сказав він. .

Критенбрінк заявив, що Сполучені Штати вживуть усіх необхідних заходів для захисту союзників.

Він сказав, що, залишаючи двері відчиненими для діалогу, Вашингтон "рішуче відповість" на зростаючу загрозу з боку Північної Кореї.

"У нас немає іншого вибору, окрім як зробити це", — сказав він.

Нагадаємо, що КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. Ракета пролетіла над Японією. В уряді країни заявили, що Північна Корея запустила міжконтинентальну ракету, яка може пролетіти 3000 км.

Раніше Фокус писав, що Північна Корея продовжує випробування балістичних ракет. Головне завдання Кім Чен Ына — створити ефективнішу зброю масового знищення.

Ще нагадаємо, що до Південної Кореї прибув авіаносець для демонстрації сили. Американці взяли участь у масштабних військових навчаннях.