Южная Корея, США и Япония начали совместные учения в Японском море

Военно-морские учения являются ответом государств на ракетные и ядерные угрозы со стороны Северной Кореи.

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Сегодня, 6 октября, Южная Корея, США и Япония начали совместные военно-морские учения в Японском море. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Целью военных мероприятий является отработка навыков противодействий ракетным и ядерным угрозам со стороны Корейской народно-демократической республики.

Учения начались через несколько часов после того, как Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности, пишет агентство.

Учения военных трех государств проходят в международных водах. В них участвуют южнокорейский эскадренный миноносец King Sejong the Great, японский эсминец Chokai и американский эсминец Benfold, состоящий в авианосной ударной группе ВМС США.

Военные смоделировали сценарии запусков баллистических ракет Северной Кореи и сосредоточились на их обнаружении, отслеживании и перехвате путем обмена информацией о целях.

Южная Корея, США и Япония уже проводили учения в Японском море 30 сентября, используя атомный авианосец. Его передислоцировали у в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты средней дальности над Японией.

Напомним, 4 октября Соединенные Штаты отреагировали на запуск баллистической ракеты КНДР над Японией. Высокопоставленный американский дипломат заявил, что Россия и Китай должны выполнить свои обязательства по денуклеаризации Северной Кореи.

Также Фокус писал о том, что В Южной Корее недалеко от КНДР произошел мощный взрыв на авиабазе. На южнокорейской авиабазе Каннын размещается 18-й полк истребителей. Местные журналисты предположили, что во время ракетных учений произошла нештатная ситуация.