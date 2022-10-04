В Южной Корее недалеко от КНДР произошел мощный взрыв на авиабазе (видео)

На южнокорейской авиабазе Каннын размещается 18-й полк истребителей. Местные журналисты предположили, что во время ракетных учений произошла нештатная ситуация.

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В Южной Корее произошел взрыв на авиабазе Каннын на побережье Японского моря. Об этом пишет южнокорейское издание Commerce Gallery со ссылкой на военных чиновников и видео в южнокорейских соцсетях.

Известно, что на этой авиабазе размещается 18-й полк истребителей ВВС Южной Кореи. На видео показан запуск ракеты и есть подозрения, что во время учений произошла ракетная авария, уточняют журналисты.

Один из военных чиновников в разговоре с журналистами подтвердил факт взрыва. Он назвал произошедшее несчастным случаем и уклонился от подробностей.

Представитель штаба ВВС заявил, что комментировать ситуацию трудно из соображений безопасности. Чиновник из 18-го истребительного авиаполка также отказался от ответов на вопросы.

"Мы все еще пытаемся выяснить, что произошло", — сказал он.

Греческий журналист-фрилансер Сотири Димпинудис написал в Twitter о 3 взрывах на военной авиабазе Каннын, где проводились ракетные испытания. По его мнению, именно учения стали причиной цепного взрыва.

Напомним, что ночью 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Воздушную тревогу объявили на нескольких островах.

В США назвали запуск ракеты из КНДР "дестабилизирующим актом". Северную Корею призвали встать на путь дипломатии.

Военные самолеты Южной Кореи и США провели учения, в рамках которых отрабатывали бомбовые удары по Северной Корее.