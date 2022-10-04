У Південній Кореї поблизу КНДР стався потужний вибух на авіабазі (відео)

На південнокорейській авіабазі Каннин розміщується 18 полк винищувачів. Місцеві журналісти висловили припущення, що під час ракетних навчань сталася позаштатна ситуація.

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У Південній Кореї стався вибух авіабази Каннин на узбережжі Японського моря. Про це пише південнокорейське видання Commerce Gallery з посиланням на військових чиновників та відео у південнокорейських соцмережах.

Відомо, що на цій авіабазі розміщується 18 полк винищувачів ВПС Південної Кореї. На відео показано запуск ракети та є підозри, що під час навчань сталася ракетна аварія, уточнюють журналісти.

Один із військових чиновників у розмові з журналістами підтвердив факт вибуху. Він назвав подію нещасним випадком і ухилився від подробиць.

Представник штабу ВВС заявив, що коментувати ситуацію важко з міркувань безпеки. Чиновник із 18-го винищувального авіаполку також відмовився від відповідей на запитання.

"Ми все ще намагаємося з'ясувати, що сталося", — сказав він.

Грецький журналіст-фрілансер Сотірі Дімпінудіс написав у Twitter про 3 вибухи на військовій авіабазі Каннин, де проводилися ракетні випробування. На його думку, саме навчання стали причиною ланцюгового вибуху.

Нагадаємо, що вночі 4 жовтня Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Японії. Повітряну тривогу оголосили на кількох островах.

У США назвали запуск ракети з КНДР "дестабілізуючим актом". Північну Корею закликали стати на шлях дипломатії.

Військові літаки Південної Кореї та США провели навчання, в межах яких відпрацьовували бомбові удари по Північній Кореї.