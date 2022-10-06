Південна Корея, США та Японія розпочали спільні навчання в Японському морі

Військово-морські навчання є відповіддю держав на ракетні та ядерні загрози з боку Північної Кореї.

Related video

Сьогодні, 6 жовтня, Південна Корея, США та Японія розпочали спільні військово-морські навчання у Японському морі. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Ціллю військових заходів є відпрацювання навичок протидії ракетним та ядерним загрозам з боку Корейської народно-демократичної республіки.

Навчання почалися за кілька годин після того, як Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності, пише агентство.

Навчання військових трьох держав відбуваються у міжнародних водах. У них беруть участь південнокорейський ескадрений міноносець King Sejong the Great, японський есмінець Chokai та американський есмінець Benfold, що перебуває в авіаносній ударній групі ВМС США.

Військові змоделювали сценарії запусків балістичних ракет Північної Кореї та зосередилися на їх виявленні, відстежуванні та перехопленні шляхом обміну інформацією про цілі.

Південна Корея, США та Японія вже проводили навчання у Японському морі 30 вересня, використовуючи атомний авіаносець. Його передислокували у відповідь на запуск КНДР балістичної ракети середньої дальності над Японією.

Нагадаємо, 4 жовтня Сполучені Штати відреагували на запуск балістичної ракети КНДР над Японією. Високопоставлений американський дипломат заявив, що Росія та Китай мають виконати свої зобов'язання щодо денуклеаризації Північної Кореї.

Також Фокус писав про те, що У Південній Кореї неподалік КНДР стався потужний вибух на авіабазі. На південнокорейській авіабазі Каннин розміщується 18 полк винищувачів. Місцеві журналісти висловили припущення, що під час ракетних навчань сталася позаштатна ситуація.