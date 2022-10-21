"Кремль в отчаянии": Россия ищет ключевые ресурсы для ведения войны у КНДР, — Госдеп (видео)

По словам спикера Госдепартамента Неда Прайса, в условиях санкций Москва вынуждена искать возможность заключения соглашений с Северной Кореей, как это было в случае с Ираном.

Related video

Российская Федерация, находясь в отчаянном положении, пытается расширить сотрудничество с Северной Кореей и начала изучать возможность заключения соглашений, чтобы найти источник для изготовления ключевых ресурсов. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам Россия в последние месяцы предпринимает шаги, которые свидетельствуют о ее отчаянном положении — массовая мобилизация, репрессии внутри страны, попытки аннексии украинских территорий и введение на них военного положения.

"От стремления свергнуть государство, стереть с лица земли народ и страну она (РФ) перешла к целям и ударам по энергосетям, электросетям, и что более чудовищно — жилым домам, торговым центрам, вокзалам, школам", — сказал Прайс.

Находясь в таком положении, считает спикер Госдепа, Кремль вынужден обращаться к таким странам, как Иран, за той продукцией, которую он не может произвести или приобрести другими способами. По этой же причине взгляд Москвы обратился в сторону КНДР в поисках возможности добыть ключевые ресурсы, которые ей так необходимы.

"У них нет возможности органично производить, импортировать ключевые ресурсы, которые им необходимы, и поэтому они обращаются к Ирану. Также они изучают возможность заключения соглашений с Северной Кореей", — отметил Прайс.

Важно

Россия легла под Китай: как Пекин участвует в войне против Украины

Однако отчаянное положение не делает Россию менее опасной, убеждены в Госдепе, поскольку получив в распоряжение иранские дроны и иранских же инструкторов, российские военные нанесли серию критических ударов по Украине, в том числе по Киеву.

[ + – ] Брифинг для прессы Государственного департамента США 20 октября

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон обладает доказательствами того, что Россия использует иранские беспилотники для ударов по Украине. В связи с этим Белый дом намерен без колебаний ввести против Тегерана санкции и применит другие инструменты воздействия в отношении тех, кто причастен к поставкам иранских дронов Москве.

10 октября в КНДР заявили, что недавняя серия пусков баллистических ракет была имитацией ядерного удара по Южной Корее. По словам северокорейского государственного агентства ЦТАК, учениями руководил непосредственно председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.