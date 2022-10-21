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Военный Фокус Российско-украинская война

"Кремль в отчаянии": Россия ищет ключевые ресурсы для ведения войны у КНДР, — Госдеп (видео)

путин и ким чен ын
Фото: DW | Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин

По словам спикера Госдепартамента Неда Прайса, в условиях санкций Москва вынуждена искать возможность заключения соглашений с Северной Кореей, как это было в случае с Ираном.

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Российская Федерация, находясь в отчаянном положении, пытается расширить сотрудничество с Северной Кореей и начала изучать возможность заключения соглашений, чтобы найти источник для изготовления ключевых ресурсов. Об этом в ходе брифинга заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

По его словам Россия в последние месяцы предпринимает шаги, которые свидетельствуют о ее отчаянном положении — массовая мобилизация, репрессии внутри страны, попытки аннексии украинских территорий и введение на них военного положения.

"От стремления свергнуть государство, стереть с лица земли народ и страну она (РФ) перешла к целям и ударам по энергосетям, электросетям, и что более чудовищно — жилым домам, торговым центрам, вокзалам, школам", — сказал Прайс.

Находясь в таком положении, считает спикер Госдепа, Кремль вынужден обращаться к таким странам, как Иран, за той продукцией, которую он не может произвести или приобрести другими способами. По этой же причине взгляд Москвы обратился в сторону КНДР в поисках возможности добыть ключевые ресурсы, которые ей так необходимы.

"У них нет возможности органично производить, импортировать ключевые ресурсы, которые им необходимы, и поэтому они обращаются к Ирану. Также они изучают возможность заключения соглашений с Северной Кореей", — отметил Прайс.

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Однако отчаянное положение не делает Россию менее опасной, убеждены в Госдепе, поскольку получив в распоряжение иранские дроны и иранских же инструкторов, российские военные нанесли серию критических ударов по Украине, в том числе по Киеву.

Брифинг для прессы Государственного департамента США 20 октября

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон обладает доказательствами того, что Россия использует иранские беспилотники для ударов по Украине. В связи с этим Белый дом намерен без колебаний ввести против Тегерана санкции и применит другие инструменты воздействия в отношении тех, кто причастен к поставкам иранских дронов Москве.

10 октября в КНДР заявили, что недавняя серия пусков баллистических ракет была имитацией ядерного удара по Южной Корее. По словам северокорейского государственного агентства ЦТАК, учениями руководил непосредственно председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.