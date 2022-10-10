Россия легла под Китай: как Пекин участвует в войне против Украины

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Путин встречается с Си на зимних Олимпийских играх. Через несколько дней Путин вторгается в Украину

Путин встречается с Си в Самарканде. Через несколько дней пути аннексируют украинские территории и угрожают миру ядерным оружием.

В это же время Раиси, также встретившийся в Самарканде с Путиным и Си, начинает обстреливать ракетами Ирак, срывать перемирие с Саудовской Аравией и угрожать ракетными атаками на их нефтяные и королевские объекты.

Параллельно Ким Чен Ын, который в это же время говорил с Путиным и Си, проводит беспрецедентное количество ракетных испытаний и угрожает седьмым ядерным испытаниям, целью которого является разработка ядерного оружия, которое сможет добраться до США.

Кроме этого Россия, Иран и КНДР полностью зависят от Пекина. Без китайских ресурсов они не могут существовать. Вообще.

Также Пекин поставляет им нужные технологии и материалы для производства оружия, которым затем Иран и КНДР в том числе делятся с Россией. Москва же им и Пекину передает захваченную западную технику, чтобы они произвели на ее основе свою и затем поделились с Москвой.

У России и КНР есть совместные военные проекты, в том числе связанные с производством оружия. А китайские компании поставляют необходимые для министерства обороны России товары, за что получают от США вторичные санкции.

Пекин и Москва блокируют рассмотрение в ООН вопросов КНДР и Ирана. Те, в свою очередь, создают угрозы соседям в регионе, предлагая обменять безопасность на лояльность Пекину.

Этот список можно продолжать долго. И, черт, я правда не понимаю, как мы не видим за деревьями лес?! Иран, КНДР, Россия – это все уже не более чем китайские прокси. И не первый месяц мы сражаемся не просто со второй армией мира, а со страной, которую поддерживает вторая экономика мира вместе с другими своими прокси.

И не только воюем, но и побеждаем. Что еще раз подтверждает, что автократия – мертвая форма правления, которую наше поколение оставит в прошлом, закрыв в коробку на многие десятилетия.

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