Россия легла под Китай: как Пекин участвует в войне против Украины
"Иран, КНДР, Россия – эти страны превратились в китайские прокси. И мы сражаемся не просто со второй армией мира, но со страной, которую поддерживает вторая экономика мира вместе с другими своими прокси. Отмечу лишь, что у России и КНР есть совместные военные проекты, в том числе связанные с производством оружия". Мнение.
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Путин встречается с Си на зимних Олимпийских играх. Через несколько дней Путин вторгается в Украину
Путин встречается с Си в Самарканде. Через несколько дней пути аннексируют украинские территории и угрожают миру ядерным оружием.
В это же время Раиси, также встретившийся в Самарканде с Путиным и Си, начинает обстреливать ракетами Ирак, срывать перемирие с Саудовской Аравией и угрожать ракетными атаками на их нефтяные и королевские объекты.
Параллельно Ким Чен Ын, который в это же время говорил с Путиным и Си, проводит беспрецедентное количество ракетных испытаний и угрожает седьмым ядерным испытаниям, целью которого является разработка ядерного оружия, которое сможет добраться до США.
Кроме этого Россия, Иран и КНДР полностью зависят от Пекина. Без китайских ресурсов они не могут существовать. Вообще.
Также Пекин поставляет им нужные технологии и материалы для производства оружия, которым затем Иран и КНДР в том числе делятся с Россией. Москва же им и Пекину передает захваченную западную технику, чтобы они произвели на ее основе свою и затем поделились с Москвой.
У России и КНР есть совместные военные проекты, в том числе связанные с производством оружия. А китайские компании поставляют необходимые для министерства обороны России товары, за что получают от США вторичные санкции.
Пекин и Москва блокируют рассмотрение в ООН вопросов КНДР и Ирана. Те, в свою очередь, создают угрозы соседям в регионе, предлагая обменять безопасность на лояльность Пекину.
Этот список можно продолжать долго. И, черт, я правда не понимаю, как мы не видим за деревьями лес?! Иран, КНДР, Россия – это все уже не более чем китайские прокси. И не первый месяц мы сражаемся не просто со второй армией мира, а со страной, которую поддерживает вторая экономика мира вместе с другими своими прокси.
И не только воюем, но и побеждаем. Что еще раз подтверждает, что автократия – мертвая форма правления, которую наше поколение оставит в прошлом, закрыв в коробку на многие десятилетия.Важно