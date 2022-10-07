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Мнения Российско-украинская война

Ленд-лиз заработал. Что Украина может получить от США

"Закон о ленд-лизе, который вступил в силу 1 октября, позволяет США предоставлять Украине военную технику в аренду или в лизинг в соответствии с упрощенными процедурами экспортного контроля. Украина ждет не только новых HIMARS, американских танков Abrams и ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии 300 км, но и самолетов F-16". Мнение.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Директор экономических программ Украинского института будущего
2008
президент сша, джо байден, ленд-лиз, украина
Фото: АрміяInform | Президент США подписывает закон о ленд-лизе для Украины
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Изучив массу источников, пришел к субъективным выводам, которыми делюсь.

Напомню, Байден заявил, что США передадут Украине оружие для возвращения всех территорий. Официальной информации о ленд-лизе пока нет, но известно, что это пакет на $40 миллиардов, более половины которого предназначены для военной помощи и связанных с нею расходов.

Закон о ленд-лизе, который вступил в силу 1 октября, позволяет предоставлять Украине военную технику в аренду или в лизинг в соответствии с упрощенными процедурами экспортного контроля.

Программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученное оборудование, в то время как другие программы, в рамках которых США оказывают помощь Украине, такие как USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) и Программа президентских полномочий, не предусматривают возврата.

Интересен путь поставки вооружения. Вероятнее всего, это будет морской путь в европейские порты, а далее наземным транспортом — в Украину. Но что, если США захотят поставлять через Черное море? Это будет очень интересно!

Физически с учетом сроков начала работы ленд-лиза сроки поставки вооружения в Украину могут быть не раньше ноября — декабря 2022 года.

В первую очередь мы ожидаем от США:

  • большое количество различных боеприпасов для РСЗО.
  • реактивные системы залпового огня (M270 MLRS и M142 HIMARS).
  • большое количество боеприпасов для ствольной артиллерии, для гаубиц и САУ 155-мм и других калибров.
  • большое количество боевых бронированных машин.
  • дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS, способных поражать цели на расстоянии 300 км (Севастополь, привет!).
  • американские танки Abrams.

В США понимают, что если ВСУ не будут иметь огневого влияния на глубокий тыл врага, наше продвижение, контрнаступление будет тормозиться. Поэтому нужно оружие, способное оказывать это влияние. А это ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

Ожидаем мы от США и американских F16. США уже выделяли 100 млн долларов на обучение украинских пилотов работе с F16, хотя о поставках в Украину американских самолетов речь пока не идет.

Я ни на что не намекаю, но США собираются списать:

  • 47 истребителей F-16 серий C и D
  • 48 истребителей F-15 двух серий с такими же индексами.

Такое число F-16 позволило бы укомплектовать три-четыре украинских эскадрильи.

Мы, конечно, по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны можем рассчитывать также на получение невоенного оборудования — сельскохозяйственной, строительной и гражданской техники, локомотивов и многого другого. Но это все взаймы, кроме потерянного в боях. Главное — что у нас растут возможности для очистки нашей территории от орды и быстрого восстановления Украины после победы.

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