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Думки Російсько-українська війна

Ленд-ліз запрацював. Що Україна може отримати від США

"Закон про ленд-ліз, який набув чинності 1 жовтня, дозволяє США надавати Україні військову техніку в оренду або в лізинг відповідно до спрощених процедур експортного контролю. Україна чекає не тільки нових HIMARS, американських танків Abrams і ракет ATACMS, здатних вражати цілі на відстані 300 км, а й літаків F-16". Думка.

Анатолій Амелін
Анатолій Амелін
Директор економічних програм Українського інституту майбутнього
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президент США, Джо Байден, ленд-ліз, Україна
Фото: АрміяInform | Президент США підписує закон про ленд-ліз для України
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Вивчивши масу джерел, я дійшов суб'єктивних висновків, якими поділяюся.

Нагадаємо, Байден заявив, що США передадуть Україні зброю для повернення всіх територій. Офіційної інформації про ленд-ліз поки немає, але відомо, що це пакет на $40 мільярдів, більше половини якого призначені для військової допомоги і пов'язаних з нею витрат.

Закон про ленд-ліз, який набув чинності 1 жовтня, дозволяє надавати Україні військову техніку в оренду або лізинг відповідно до спрощених процедур експортного контролю.

Програма ленд-лізу передбачає повернення коштів за отримане обладнання, тоді як інші програми, в рамках яких США надають допомогу Україні, такі як USAI (Ініціатива сприяння безпеці України) та Програма президентських повноважень, не передбачають повернення.

Цікавим є шлях забезпечення озброєння. Найімовірніше це буде морський шлях до європейських портів, а далі наземним транспортом — в Україну. Але що, якщо США захочуть перевозити зброю через Чорне море? Це буде дуже цікаво!

Фізично з урахуванням термінів початку роботи ленд-лізу терміни забезпечення озброєння в Україну можуть бути не раніше листопада — грудня 2022 року.

Насамперед ми очікуємо від США:

  • велику кількість різних боєприпасів для РСЗВ.
  • реактивні системи залпового вогню (M270 MLRS та M142 HIMARS).
  • велику кількість боєприпасів для ствольної артилерії, для гаубиць та САУ 155-мм та інших калібрів.
  • велику кількість бойових броньованих машин.
  • далекобійні ракети MGM-140 ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 300 км (Севастополь, привіт!).
  • американські танки Abrams.

У США розуміють, що якщо ЗСУ не матимуть вогневого впливу на глибокий тил ворога, наше просування, контрнаступ гальмуватиметься. Тому потрібна зброя, здатна надавати цей вплив. А це ракети ATACMS із дальністю поразки до 300 км.

Очікуємо ми від США й американських F16. США вже виділяли 100 млн доларів на навчання українських пілотів роботі з F16, хоча про забезпечення України американськими літаками поки не йдеться.

Я ні на що не натякаю, але США збираються списати:

  • 47 винищувачів F-16 серій C та D
  • 48 винищувачів F-15 двох серій з такими самими індексами.

Таке число F-16 дозволило б укомплектувати три-чотири українські ескадрильї.

Ми, звичайно, за аналогією з ленд-лізом часів Другої світової війни можемо розраховувати також на отримання невоєнного обладнання — сільськогосподарської, будівельної та цивільної техніки, локомотивів та багато іншого. Але це все в борг, крім втраченого в боях. Головне, що в нас зростають можливості для очищення нашої території від орди та швидкого відновлення України після перемоги.

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