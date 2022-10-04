Китай дав добро. Хоч Пекін проти застосування ядерної зброї, він за, аби нею погрожували

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Аналізуючи вчорашні комунікації в західних ЗМІ щодо ядерної зброї, можна зробити кілька важливих висновків.

По-перше, Путіну вдалося певною мірою досягнути своєї першої цілі — налякати. По-друге, США, як і раніше, непохитні: вони не бачать змін в ядерній позиції Росії та підстав, щоб змінювати свою ядерну позицію. А значить, так воно і є.

По-третє, зʼявляється все більше публікацій у західних медіа про те, що на розгортання Росією ядерної зброї потрібен час. З моменту помітного приготування до застосування — це щонайменш години, а взагалі — дні. За цей час можна вжити низку заходів для стримування, детальні плани яких підготовлені у Вашингтоні.

Також все гучніше лунають інсайди про те, що Пекін проти застосування Росією ядерної зброї, що логічно. Але не проти погроз ядерною зброєю, що також логічно. Враховуючи васальний статус Росії відносно КНР, навіть не можу собі уявити, як Путін може сказати некрократу Сі: "Ні".

Водночас зʼявляється все більше публікацій про те, що відповідь на застосування ядерної зброї буде потужною та військовою. Паралельно російська пропаганда намагається викликати сумніви у західних виборцях щодо рішучості їхніх лідерів дати сильну відповідь Росії та спроможності стримати її. Ціль Росії проста: чим менше виборець довіряє владі — тим більше боїться, чим більше боїться — тим більше підтримує дискурс а-ля Маск: "Нумо якось замиримосяʼ.

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