Наступною після Херсона буде ЗАЕС. Про що гуде західна преса

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Декілька висновків про відступ росіян із західного берега Дніпра після аналізу західних ЗМІ:

1. Путін ще раз довів, що він не божевільний. Це рішення є раціональним. Воно дозволяє Росії зберегти живу силу та техніку та мінімізувати втрати.

2. Влада та вплив Путіна в Кремлі залишаються. Вони досить міцні, щоб ухвалити рішення про відступ. А його команда достатньо віддана, щоб взяти негатив за це рішення на себе, влаштовуючи публічну хореографію "Шойгу — Суровікін".

3. Путін захистив Крим на найближчі кілька тижнів/місяців природним бар'єром – річкою. Контрольований відступ дозволяє Росії стримати спочатку українські війська від просування ближче до півострова.

4. Росія навчається на помилках. Після приголомшливої поразки на харківському напрямку зараз, незважаючи на те, що ціна вища, вони пішли на втрати, щоб уникнути повторення поразки: захоплення значної частини російської техніки, великих втрат серед живої сили та просування українських військ на великі відстані.

5. Російський контроль над ЗАЕС під загрозою. Лінії постачання російських військових на ЗАЕС тепер у зоні комфортної досяжності для українських військ. Отже, можливо, відступ буде наступним.

6. Переговори — ще одна раціональна карта, яку розігруватиме Кремль. Путін не відмовиться від своїх територіальних претензій в Україні. Але гратиме переговорною картою, щоб спробувати зменшити нашу підтримку у світі або хоча б не допустити її збільшення. Дипломатичний фронт буде пріоритетним найближчими днями. Тепер черга дипломатів та політиків продемонструвати таку ж майстерність, як і ЗСУ.

7. Зима близько, отже, буде випробування нашої волі. Вкотре настав час перевірити, чи такі потужні наші тили, як і військові? А отже: не нити, не розповсюджувати зраду, не воювати одне з одним, а щодня робити все від себе залежне для наближення перемоги — це і є наш план на зимові місяці.

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