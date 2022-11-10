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Думки Російсько-українська війна Відведення військ РФ з Херсона

Путін шукає цапа-відбувайла. На кого покладуть відповідальність за здачу Херсона

"Здавання Херсона відіграє у планах Путіна щодо порятунку своєї влади величезну роль. Йому потрібно показати світові та Росії, що не він, а російська армія програє війну. Однак російські військові теж шукають крайнього. І більше за інших на цю роль підходить саме Путін". Думка.

Віктор Небоженко
Віктор Небоженко
Політолог, директор соціологічної служби "Український барометр"
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Володимир Путін Сергій Шойгу, ВС РФ, військові
Фото: 24 канал | Володимир Путін боїться своїх генералів, тому оточує себе різного роду пригожиними та кадировами
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Поки Росія з гіркотою і соромом перетравлює здавання російськими військами Херсона, Путін вирішує свою головну політичну проблему: як зробити генералітет РФ та російську армію винною за поразку в російсько-українській війні — "цапом-відбувайлом" і, в той же час, як зберегти владу після того, що сталося з Росією.

Здавання Херсона відіграє у планах Путіна щодо порятунку своєї влади величезну роль. Йому потрібно показати світові та Росії, що не він, а російська армія програє війну, Путін тільки рятує РФ від поразки та приниження.

Путін чудово розуміє, що російська армія теж завзято шукає "цапа-відбувайла", і Путін разом із Пригожиним і Кадировим більше за інших підходять на цю роль.

Спочатку Путін обережно дозволив Пригожину та Кадирову критикувати міністра оборони Шойгу та начальника Генерального штабу РФ Герасимова за провал бліцкригу в Україні, потім вони домоглися принизливого зняття генерала Лапіна. А тепер настала черга добивати генерала Суровікіна, який з подачі Шойгу, Герасимова та Путіна здав Херсон, але не зумів принести жодної перемоги.

Після призначення замість Суровікіна чергового провального генерала Путін розгублено скаже: інших генералів у мене для вас немає. Натомість у Путіна в запасі є потужний рецидивіст Пригожин — вождь ПВК "Вагнера", а також етнічний герой Кадиров, які разом із Росгвардією Золотова та частинj. ФСБ стануть силовою опорою Путіна. А російська армія після поразки у війні стане "цапом-відбувайлом" та об'єктом радикальних реформ типу Сердюкова.

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