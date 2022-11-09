Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна Відведення військ РФ з Херсона

Як російські десантники тікають із Херсона і як ЗСУ добиватимуть ворога

"Втеча російських десантників із Херсона перетвориться на розгром внаслідок ударів по під'їзних коліях і зонах зосередження військ перед переправами на правому березі. Врятуватися можна, тільки кидаючи техніку". Думка.

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Військовий журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ"
eye 378
Сергій Шойгу Сергій Суровікін, ЗС РФ залишили Херсон
Фото: ТАСС | Сергій Шойгу (ліворуч) та Сергій Суровікін (праворуч) наказали ЗС РФ залишити Херсон
Related video

Російські війська почали втечу із Херсона. Після підриву росіянами п'яти мостів та переправ через Інгулець та Дніпро, подальша оборона в цьому секторі вже неможлива. Підірвані ті переправи, які найближче розташовані до наших військ і повинні ускладнити наше просування. Очевидно, противник використовує підрив переправ, щоб не дозволити українським військам прорватися до Херсона на плечах тих, хто відступає.

Нам нема куди поспішати, противник відступає організовано, оборона зберігає свою цілісність, але оскільки відступають величезні маси військ, а точок евакуації небагато, хаос і паніка дуже ймовірні, і в наших інтересах це посилити.

Ключовим фактором розгрому ворога стала ефективна розвідка і цілевказівка та масований ракетно-артилерійський наступ, величезні втрати російських військ. Наразі максимальні втрати росіянам завдадуть удари по місцях зосередження військ перед переправами. У російських військ відсутній стійкий багатоканальний зв'язок та управління, телефонний зв'язок у Херсоні знищено. Тому в місцях переправ неминуче концентруватимуться колони військ в очікуванні черги. Удари по цих місцях призведуть до паніки та залишення великої кількості бойової техніки.

Нам зараз потрібні затори та пробки на маршрутах виходу. Відрізати ворога і оточити повністю ми не зможемо, але можемо завдати великих втрат ракетно-артилерійськими ударами та змусити до очевидного рішення — залишення в районі переправ великої кількості бойової техніки. Адже Шойгу та Суровікін сказали: "Життя російських військовослужбовців найважливіше". Про техніку нічого не сказали, чого її шкодувати.

Російські солдати мають згадати, що батьки-командири, як завжди, кинуть солдатів самих. Росіяни повинні використовувати свій досвід "перегрупувань" під Києвом, Харковом, Балаклією і відступати без нічого. Стояння в колоні перед переправою — найнебезпечніше для російських військ у Херсоні.

Для українських військ важливо враховувати щільне мінування, яке у низці районів застосував противник. Є ймовірність, що мінування зробили росіяни й у низці великих будівель у Херсоні.

Джерело

Важливо
120 ракет "Іскандер", що залишилися в Росії, та їхній недоторканний запас
120 ракет "Іскандер", що залишилися в Росії, та їхній недоторканний запас