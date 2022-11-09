120 ракет "Іскандер", що залишилися в Росії, та їхній недоторканний запас

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Крім того, виробництво цих ракет є вкрай повільним. ОТРК "Іскандер" прийняті на озброєння у 2006 році й з 2006 по 2022 рік вони змогли виготовити 600 ракет. 35-40 ракет на рік. 3-4 ракети на місяць. І це в період, коли не було масштабних санкцій, був доступ до іноземних технологій, а фінансування армії текло рікою від надприбутків з експорту енергоносіїв.

Робіть висновки, наскільки для них виробництво цих ракет зараз проблематичне. Але є ще один дуже важливий момент. Що таке 120 ракет? Це 20% від початкового запасу. Так, а ще це може бути так званий недоторканний запас, який зазвичай становить від 10 до 20% від початкового боєкомплекту тієї чи іншої номенклатури. Але є одне "АЛЕ". Це "АЛЕ" в тому, що в низці випадків між відсотковим співвідношенням НЗ та кількістю носіїв/пускових цього озброєння є прямий взаємозв'язок, що враховує забезпечення всіх боєкомплектом, хоча б на умовне разове застосування.

У Росії на озброєнні перебуває 162 ОТРК "Іскандер". Кожен комплекс має парну пускову на 2 ракети. Тобто, за логікою речей, реальний недоторканний запас має повністю завантажувати всі носії цієї номенклатури озброєнь щонайменше на один пуск. А Росія зараз може забезпечити разовий пуск не 162 комплексів, а 60, тобто менш як 40% від тих, що стоїть на озброєнні. М'яко кажучи — це означає, що окупанти вже давно використовують свій НЗ, який вони навіть не змогли повноцінно забезпечити за роки спокійного існування.

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