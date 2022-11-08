Ердоган нагнув Путіна. Літаки РФ з подвійною реєстрацією більше не можуть літати в Туреччину

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Другим місцем "прописки" російські авіазлодії облюбували Бермуди. Як з'ясувалося, всі зареєстровані на Бермудах літаки належать західним лізинговим компаніям, які надали їх у користування російським перевізникам. Після оголошення перших санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, лізингодавці вимагали повернути лайнери, але російська влада дозволила авіакомпаніям цього не робити.

У березні президент РФ Володимир Путін розпорядився зареєструвати повітряні судна у Росії, щоб вони могли продовжувати літати. Передбачалося, що видача національних сертифікатів льотної придатності дозволить авіакомпаніям зберегти парк літаків та використовувати їх на внутрішніх напрямках.

Єврокомісар із транспорту Адіна Валена назвала це порушенням стандартів міжнародної безпеки, оскільки Росія вирішила "використовувати літаки, що перебувають у власності за кордоном, без належного сертифікату". Це спричинило заборону на польоти в ЄС для 20 російських авіакомпаній, у тому числі "Аерофлоту", "Побєди", "Росії", "Сибіру" (S7), "Уральських авіаліній" та інших.

У Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) Росії нагадали, що реєстрація повітряного судна більш ніж в одній державі вважається порушенням статті 18 Чикагської конвенції Чикаго. Фактично, це веде до невизнання сертифіката льотної придатності, що ставить під питання безпеку польотів.

Туреччина не перша "дружня" до Росії країна, яка відмовилася пускати у свій повітряний простір російські літаки з подвійною реєстрацією. Ще в травні аналогічне рішення ухвалив Китай, заборонивши польоти лайнерів Boeing та Airbus із Росії. Російські перевізники так і не змогли підтвердити Пекіну, що вони зняли літаки з реєстрації за кордоном.

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