Скільки коштує життя українського солдата. І чому важливо купувати бронетехніку для ЗСУ

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Вибір упав на Спартани через схвальні відгуки по броні, компактності, швидкості і тому, що це гусеничний транспорт. Ми вийшли на британський ринок у пошуку партії 50 бронетранспортерів. Чи ми знали про існування ціни 29 500 фунтів, яка зараз гуляє мережею? Так, звичайно. Однак ми зібралися купувати не шість, не вісім, не десять бронемашин. А 50-60-80 або, можливо, 100.

І це не той випадок, коли чим більше ти береш, то більшу знижку тобі роблять. Це не конкурентний ринок. Це ринок зброї, де є продавці, які хочуть заробити, та покупці, які живуть у країні, яка воює вже й зараз!

Після того, як з Україною відбулося контрактування невеликих партій Спартанов, на британському ринку відбулося суттєве пожвавлення щодо цієї номенклатури. І ті ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними.

Великі компанії скуповують у менших продавців більшість Спартанів, які є на ринку, і монопольно встановлюють високу ціну в межах $100 тис.

Ця верхня закупівельна планка і була поставлена ​​у філософію збору коштів, який ми проводили нещодавно.

Чи збиралися ми купувати всі Спартани за цією ціною? Відповідь: ні. Тому що ті ж українські патріоти, які живуть в Англії і вже допомагали купити та доставити з Британії в Україну Спартани, допомагали та допомагають із пошуком бронемашин і для нашого фонду. І там є різні ціни. І по 38 тисяч, і по 65, і по 100, і навіть більше. Тому навіть озвучена кількість 60 Спартанів, які ми зібралися купувати, не є остаточною!

Як і, найімовірніше, це буде не єдина номенклатура бронетехніки, яку ми привеземо до України з Британії. Тому маю одне маленьке прохання до всіх, хто сказав "гоп", доки не перескочив! Того ж дня, коли останній броньовик, закуплений із кошторису 236 000 000 гривень, заїде в Україну, наш фонд у притаманній для себе манері дасть вичерпну інформацію і про кількість, і про вартість. Будуть чеки.

Поки ж бажаю всім міцного здоров'я, багато кохання та ще більше довіри один до одного. А я і команда фонду продовжимо працювати на зміцнення нашого Війська. Як і робимо це із 2014 року!

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