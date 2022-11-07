Хід Кличка. Навіщо мер Києва заявив про евакуацію мешканців столиці

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Наразі Україну активно схиляють до мирних переговорів із недоімперією. Так, чимала частина публікацій у світовій пресі на цю тему — ініційована Кремлем заказуха. Але є й щира позиція низки світових політиків та впливових громадських діячів про те, що Україні варто забути про Донбас і Крим заради припинення війни та зняття ядерної загрози. Хоча насправді, угода з агресором лише провокує його на нові злочини.

І ось уявіть у цій ситуації евакуацію мегаполіса, причому евакуацію, організовану нашими київськими чиновниками… Безладдя, безглуздість, зловживання… Біженці з вузликами, в яких скарб, нажитий за все життя… Камера великим планом вихоплює розгублене обличчя старого в береті, явно корінного киянина, який несе картину, яка йому дуже дорога, але картина в евакуаційний автобус не поміщається… А ось діти, що ридаючи прощаються зі своїм собакою — великою німецькою вівчаркою, практично членом сім'ї… Бійка біля вагона з лізучими без черги… Розлючені чоловіки, жінки, істерять, і навпаки …

Уявили? Така емоційна телекартинка справді здатна перебити раціональні міркування щодо необхідності мирних переговорів та поступок Кремлю. Незалежно від того, наскільки евакуація реально потрібна. Адже на війні всі засоби хороші?

Між іншим, а куди евакуюватимуть? Де ці благословенні місця в Україні, куди не долітають ракети агресора і завжди є світло, тепло, зв'язок, вода та каналізація? А за кордоном на нас уже не чекають.

Коротше, мені хотілося б чути від наших чиновників — і кабмінівського, і муніципального рівня — не про евакуацію за кількістю близької населенню невеликої країни, а чіткі рапорти про успішні закупівлі запчастин та ремонт розподільчих підстанцій (якщо такі закупівлі не зробили завчасно). Тому що з генерацією у нас все не таке катастрофічне.

До речі, лайфхак для мера Києва: якщо у столиці увімкнути опалення, то це буде величезна економія електроенергії. Бо містяни перестануть грітися електрокамінами, калориферами, кондиціонерами та іншим електрообладнанням.

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