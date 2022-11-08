Сколько стоит жизнь украинского солдата. И почему важно покупать бронетехнику для ВСУ

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Выбор пал на Спартаны ввиду одобрительных отзывов по броне, компактности, скорости и тому, что это гусеничный транспорт. Мы вышли на британский рынок в поиске партии 50 бронетранспортеров. Знали ли мы о существовании цены 29 500 фунтов, которая сейчас гуляет по сети Да, конечно. Однако мы собрались покупать не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50-60-80 или, может быть, 100.

И это не тот случай, когда чем больше ты берешь, тем большую скидку тебе делают. Это не конкурентноспособный рынок. Это рынок оружия, где есть продавцы, желающие заработать, и покупатели, живущие в стране, которая воюет уже и сейчас!

После того как с Украиной произошло контрактование небольших партий Спартанов, на британском рынке произошло существенное оживление по этой номенклатуре. И те цены, которые были на рынке еще несколько месяцев назад, сейчас не актуальны.

Большие компании скупают у меньших продавцов большинство имеющихся на рынке Спартанов и монопольно устанавливают высокую цену в пределах $100 тыс.

Эта верхняя закупочная планка и была поставлена ​​в философию сбора средств, которую мы проводили недавно.

Собирались ли мы покупать все Спартаны по этой цене? Ответ: нет. Потому что те же украинские патриоты, которые живут в Англии и уже помогали купить и доставить из Британии в Украину Спартаны, помогали и помогают с поиском бронемашин и для нашего фонда. И там есть разные цены. И по 38 000, и по 65, и по 100, и даже больше. Поэтому даже озвученное количество 60 Спартанов, которые мы собрались покупать, не является окончательным!

Как и, скорее всего, это будет не единственная номенклатура бронетехники, которую мы привезем в Украину из Британии. Поэтому имею одну маленькую просьбу ко всем, кто сказал "гоп", пока не перескочил! В тот же день, когда последний броневик, закупленный из сметы 236 000 000 гривен, заедет в Украину, наш фонд в присущей для себя манере даст исчерпывающую информацию и по количеству, и по стоимости. Будут чеки.

Пока же желаю всем крепкого здоровья, много любви и еще больше доверия друг к другу. А я и команда фонда продолжим работать на укрепление нашего Войска. Как и делаем это с 2014 года!

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