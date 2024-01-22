Пекло в Ленінградській області. Якими є реальні наслідки удару українських дронів по газовому терміналу

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Вісткy про влучання українських безпілотників по нафто- і газотерміналах виробничого комплексу "Новатэк-Усть-Луга" Кінгісепського району Ленінградської області я одержав на початку третьої ночі.

Доки чекав додаткових фото і відеопідтверджень, трохи ознайомився з профілем підприємства "Новатэк-Усть-Луга". Підприємство охоплює доволі велику територію на узбережжі Балтійського моря. Воно складається з причального терміналу та заводу з фракціонування стабільного газового конденсату. У порту стабільний газовий конденсат переробляється у легку та важку нафту, газ (зокрема, авіаційний), дизельну фракцію та мазут.

Пожежа в Усть-Лузі майже загашена, термінал виведений з ладу Фото: ТАСС

За попередніми даними, удар безпілотника припав на величезний резервуар із газовим конденсатом. Внаслідок пожежі спалахнули ще два резервуари. Так, протягом першої години після поцілення безпілотником у перший резервуар вигоріло три резервуари, вогонь перекинувся на інші виробничі вузли підприємства і до ранку вогонь знищив 1/3 усього підприємства. З території "Новатэк-Усть-Луга" було евакуйовано понад 150 працівників.

З порту нафто-газового комплексу ООО "Новатэк-Усть-Луга" газовий конденсат прямував у країни Південної Америки та на внутрішній ринок. На цьому сьогодні діяльність підприємства зупинена.

Чудова тенденція. 19-го січня після удару українських безпілотників по нафтобазі у російських Клинцях Брянській області пожежа тривала понад добу і також практично випалила до тла усю нафтобазу.

Цю яскраву і феєричну картину трохи псує той факт, що український дрон зовсім трішки не дотягнув до складів з порохом Тамбовського порохового заводу і військового заводу "Щегловський вал" у Тульській області. Але, як-то кажуть: ще не вечір!

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