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Думки

Румунія відкриває дорогу до Європи. Як Україна зможе обійти блокування кордонів

Румунія дуже швидкими, просто рекордними темпами зводить нову автомагістраль, яка поєднає територію України з Бухарестом, пише журналіст-міжнародник Ростислав Демчук. Це дозволить уникнути блокування кордонів деякими нашими сусідами.

Ростислав Демчук
Ростислав Демчук
Журналіст, політичний коментатор
eye 120
Бухарест, автобус
Фото: Getty Images | Шлях у Бухарест вільний!
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Румунія дуже швидкими, просто рекордними темпами зводить нову автомагістраль, яка поєднає територію України з Бухарестом.

Йдеться про 450-кілометрову так звану Молдовську швидкісну автостраду (Autostrada Moldovei). Румунські ЗМІ зазначають активізацію будівництва цієї траси: близько 3 тисяч працівників у режимі 24/7 працюють над її створенням прямо зараз. Магістраль з'єднає столицю Румунії Бухарест із українськими західними кордонами, а саме — з Чернівецькою областю.

Траса в майбутньому дозволить Києву мати вихід до румунських портів у Чорному морі. Для Києва це чудова новина.

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Зазначимо, що на тлі війни з Росією Україна отримала блокаду з двох сторін: у Чорному морі вільно переміщувати вантажі їй заважає Росія, а на західних кордонах блокують транспортні перевезення Польща, Угорщина та Словаччина.

Через це Україна, яка ще й протистоїть збройній агресії Росії, зазнає величезних фінансових збитків.

P.S. Дуже приємною має бути ця вістка для буковинців і галичан. Особливо після війни, коли для представників малого й середнього бізнесу і бізнесу туристичного відкриються широкi ворота на Балкани.

Ох, якби ж то ще відновити залізничне сполучення: Київ — Львів — Франківськ — Чернівці — Сучава — Бухарест — … а там і до Середземного моря рукою подати. До речі, залізничні проєкти і карти за таким маршрутом чекають свого втілення ще з часів Австрійської імперії.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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