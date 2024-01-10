Румунія відкриває дорогу до Європи. Як Україна зможе обійти блокування кордонів

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Попри неоголошену торгово-транспортну війну Польщі, Словаччини й Угорщини проти України, руку допомоги протягла українцям Румунія!!!

Румунія дуже швидкими, просто рекордними темпами зводить нову автомагістраль, яка поєднає територію України з Бухарестом.

Йдеться про 450-кілометрову так звану Молдовську швидкісну автостраду (Autostrada Moldovei). Румунські ЗМІ зазначають активізацію будівництва цієї траси: близько 3 тисяч працівників у режимі 24/7 працюють над її створенням прямо зараз. Магістраль з'єднає столицю Румунії Бухарест із українськими західними кордонами, а саме — з Чернівецькою областю.

Траса в майбутньому дозволить Києву мати вихід до румунських портів у Чорному морі. Для Києва це чудова новина.

Зазначимо, що на тлі війни з Росією Україна отримала блокаду з двох сторін: у Чорному морі вільно переміщувати вантажі їй заважає Росія, а на західних кордонах блокують транспортні перевезення Польща, Угорщина та Словаччина.

Через це Україна, яка ще й протистоїть збройній агресії Росії, зазнає величезних фінансових збитків.

P.S. Дуже приємною має бути ця вістка для буковинців і галичан. Особливо після війни, коли для представників малого й середнього бізнесу і бізнесу туристичного відкриються широкi ворота на Балкани.

Ох, якби ж то ще відновити залізничне сполучення: Київ — Львів — Франківськ — Чернівці — Сучава — Бухарест — … а там і до Середземного моря рукою подати. До речі, залізничні проєкти і карти за таким маршрутом чекають свого втілення ще з часів Австрійської імперії.

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