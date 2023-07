Життя без НАТО: як Україні організувати військовий блок із дружніми та лояльними сусідами

Related video

Спогади з не такого вже і далекого, але добряче підзабутого в міжнародній політиці і дипломатії минулого…

Даю голову на відсіч, що з низки сьогоднішніх молодих журналістів, та й молодих дипломатів ніхто толком не знає, що означає абревіатура WEU i з чим її їдять.

Кілька десятків років тому, коли мене антикомуністичні й антирадянські організації США делегували на працю в Брюссель для роботи в міжнародних установах ЄС і НАТО, я вже був непогано підкований теоретично стосовно того як усі ці структури працюють, взаємодіють між собою і who is who в цих міжнародних організаціях. А ось вивчати діяльність Західноєвропейського союзу (Western European Union) і здобувати там акредитацію мені довелось, як то кажуть, з нуля.

Отже! Західноєвропейський союз (Western European Union) — організація, створена на основі Брюссельського договору 1948 року про співпрацю в економічній, соціальній і культурній галузях та колективну самооборону. (Був створений за рік до заснування НАТО).

Можна обійтися без НАТО

Фактично цей Союз був предтечею й прообразом НАТО та Європейського Союзу. Основна функція Західноєвропейського союзу полягала в колективній безпеці і обороні від зовнішніх агресорів. В організацію ще у 1948 році увійшли Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція.

Чому я згадав про Західноєвропейський військово-політичний союз (Western European Union), який проіснував з 1954 року по 2011 і був розпущений? Він мені прийшов на згадку у зв'язку із вчорашньою заявою канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що "доки в Україні триває війна, вона не може стати членом НАТО". Ось і подумалось: якщо питання щодо вступу України в НАТО стоїть так "руба", то чи не спробувати Україні разом із її найближчими друзями: Польщею, Словаччиною, Чехією, Литвою, Латвією, Естонією, створити Союз на кшталт колишнього Заходноєвропейського військового союзу новий, тільки вже Східноєвропейський військово-політичний союз?

Причому, теоретично це цілком можливо і жодним чином не суперечить міжнародному праву.

Джерело

Важливо