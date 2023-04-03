Війна дісталася Санкт-Петербурга. Після вбивства Татарського тилу у Росії більше немає

"Насправді не важливо, чиїх рук ця справа. Важливо, що це сталося у місті Пригожина та Путіна, у Санкт-Петербурзі. Зникає велика різниця між українським фронтом та російським безпечним тилом". Думка.

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Нині, насправді, не важливо, хто й навіщо вбив ворога українського народу, найкращого пропагандиста ПВК "Вагнер", військового блогера російських окупаційних військ Владлена Татарського. Можна повірити "синхронній" заяві радника Офісу президента України Подоляка та голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що цей теракт у Санкт-Петербурзі є результатом "внутрішніх сутичок" у Росії, а не наслідок героїчних дій українських силовиків. Хоча чиновник із Офісу Єрмака міг би й підтримати патріотичну версію громадської думки України, що цей вибух є успіхом українських розвідників.

Насправді не важливо, чиїх рук це діло. Важливо, що це сталося у місті Пригожина та Путіна, у Санкт-Петербурзі. На наших очах, на тлі важких позиційних боїв, відбувається потужне зрушення у методах та масштабах російсько-української війни. Тепер стає не важливо, де і як гине десяток чи сотня запеклих прихильників окупації України, під Бахмутом, у Донецьку, Мелітополі, у Ростові, Курську, Брянську, Білгороді, Севастополі чи Санкт-Петербурзі, який досі перебував у глибокому російському тилу.

Владлена Татарського вбили в глибокому тилу, в одному з найважливіших міст Росії Фото: Соцмережі

Після вдалих нальотів українських ракет та дронів, дій українських ДРГ, російських партизанів та вибуху в центрі Санкт-Петербурга в Росії зникає велика різниця між українським фронтом та російським безпечним тилом. І якщо досі Путін обіцяв, що війна не зачепить територію Росії, то після теракту в Санкт-Петербурзі росіянам доведеться звільнятися від цієї ілюзії Путіна.

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