Солодка брехня та зручні ілюзії: чому небезпечно віддавати свій мозок на відкуп ШІ

Знаєте про ефект Даннінга-Крюґера? Якщо просто — це коли люди з низьким рівнем знань сильно переоцінюють свої здібності. Але з'явився ШІ, і Даннінг-Крюґер отримав найкращий підсилювач в історії.

Людина без знань у темі кидає запит у модель, отримує гладку впевнену відповідь і часто вірить їй більше, ніж живому фахівцю. Перевіряти? Навіщо, там же все так гарно написано!

Найіронічніше, що науковці це перевірили, і з ШІ класичний Даннінг-Крюґер зникає. Не тому, що всі порозумнішали. Просто тепер переоцінюють себе всі, і слабкі, і сильні. А ті, хто вважає себе знавцями ШІ, помиляються в самооцінці ще більше.

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Тобто ШІ не посилив ефект Даннінга-Крюґера. Він його демократизував!

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Ще 2015 року в Єльському університеті помітили дивну річ. Людина, яка щойно щось погуглила, починає вище оцінювати свої знання навіть у темах, яких не шукала. Навіть якщо пошук нічого корисного не дав.

З чат-ботом ефект сильніший. Група, яка розбиралася в темах через ChatGPT, переоцінила своє розуміння найбільше, а пояснити тему своїми словами змогла гірше за тих, хто працював без ШІ!

ШІ дає не знання, а впевненість, що воно у вас є.

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Кто такі користувачі ШІ?

Коли хтось каже "я працюю з ШІ", це може означати що завгодно: від "питаю замість Гугла" до "побудував систему, яка сама веде процеси". Між цими крайнощами прірва.

в Україні 63% дорослих ШІ взагалі не користуються;

серед тих, хто користується, переважають найпростіші сценарії. Майже половина повідомлень у ChatGPT — це запитання, ще 40% — прохання щось зробити, здебільшого написати чи відредагувати текст;

агентами, які самі виконують багатокрокові задачі, у 2025 році користувалися 31% розробників. Нагадаю, це найпросунутіша в ШІ професія;

усю або більшу частину роботи виконують із ШІ лише 2% працівників США.

Отже, більшість людей, які впевнено міркують про "можливості ШІ", бачили його на рівні пошуковика й редактора текстів.

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Турецькі школярі з доступом до ChatGPT розв'язували вправи на 48% краще. На іспиті без нього вони написали на 17% гірше за тих, хто ШІ не мав зовсім. Найкумедніше, що модель давала правильну відповідь лише приблизно в половині випадків, а учні просто її переписували.

Досвідчені програмісти з ШІ витрачали на задачі на 19% більше часу. Після експерименту вони були певні, що прискорилися на 20%.

Якщо попросити модель переказати наукову статтю "точно", вона узагальнює ще сильніше, ніж без такого прохання.

Консультанти BCG намагалися вказати моделі на помилки. Модель їх не визнавала, а засипала людей новими аргументами. Дослідники Гарвардської школи бізнесу назвали це "persuasion bombing".

Юрист у Нью-Йорку подав до суду шість справ, вигаданих ChatGPT. Засумнівавшись, він спитав у ChatGPT, чи справи справжні, і той упевнено підтвердив. Закінчилося санкцією в $5 000 для юристів та їхньої фірми. Відтоді світова база судових справ із вигаданими ШІ матеріалами перевищила 2 000.

Наш Верховний Суд теж уже отримав касаційну скаргу з п'ятьма постановами ВС, яких не існує!

І щоб ніхто не думав, що це проблема аматорів: Deloitte повернула уряду Австралії частину гонорару за звіт вартістю A$440 000, де знайшли вигадані посилання.

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За глобальним опитуванням 48 тисяч людей у 47 країнах:

66% працівників хоча б інколи беруть відповідь ШІ без перевірки, а

56% уже помилялися в роботі через ШІ.

42% працівників роблять це не зрідка, а іноді або частіше.

У моделі немає внутрішнього сигналу "я цього не знаю". Правду і вигадку вона подає однаково впевнено. А ще любить погоджуватися з користувачем: торік OpenAI навіть відкликала оновлення своєї моделі, бо вона стала надто лестивою.

Мій улюблений сюжет із практики. Клієнт не читає звіт, над яким команда живих експертів працювала тижнями, а просить ШІ "дати вердикт". Отримує спотворений переказ і список претензій, частину яких модель придумала сама. І щиро вважає, що звіт перевірено.

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Що це все означає?

ШІ не робить людину розумнішою, зате робить її впевненішою. Досвідченого він справді підсилює, а тому, хто в темі не розбирається, дає лише видимість сили. У задачах поза межами можливостей моделі навіть консультанти BCG з ШІ на 19 відсоткових пунктів рідше знаходили правильне рішення, ніж колеги без нього.

Тож питання не в тому, яка модель краща. Питання в тому, чи здатні ви перевірити її відповідь.

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Моралі не буде, буде порада)

Головне, читайте самі. Кілька сторінок висновків займають кілька хвилин, а помилка в рішенні коштує значно дорожче. Використовуйте ШІ для пошуку, а не для вердикту. Запит "покажи, де сказано X, з цитатою" перевіряється за хвилину, а запит "оціни звіт" не перевіряється ніяк. Цифри, дати й посилання звіряйте з першоджерелом. Не перевіряйте ШІ тим самим ШІ. Іншою моделлю теж не варто: моделі помиляються схоже. І простий тест. Закрийте чат і поясніть відповідь своїми словами. Не виходить? Тоді це не ваше знання, а позичене!

ШІ — потужний множник. Але множник працює лише тоді, коли є що множити!

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