Важкі пів року на шляху до перемоги: що чекає на Україну і чому Росія все одно приречена

"Все погано і буде тільки гірше. Треба зупиняти цю війну!"

Останніми днями з'явилося якось багато "всепропальників". Зрозуміло, що переважно у фейсбуці і левова частка з них, якщо копнути, — фізично навіть знаходяться не в Україні))

Паніка зрозуміла. Балістики не збиваємо, інтенсивність ударів із двох боків зростає, медіа нагнітають, російські агенти це активно тиражують.

Найцікавіше питання — "треба зупиняти цю війну"…

Жодного разу не отримав зрозумілої відповіді на запитання — як саме? Що пропонується?

Одні кажуть, треба залишити Донецьку область, евакуювати людей, залишити оборонні споруди… чомусь вважаючи, що на цьому все саме зупиниться.

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Інші говорять про пошук компромісу із агресором та ухвалення запропонованого ним плану (не деталізуючи і не уточнюючи його і наслідки цього).

На моє головне питання — чи розуміють наслідки такого компромісу і чи пам'ятають досвід Бучі? — отримую вивергання, що я розв'язую війну і люди, які загинуть у майбутньому, чи не на моїй совісті…

Моралізувати не хочу, але тезово напишу свою думку, щоб більше не повертатися.

1. Війна Росії проти України розпочалася не 2022 року і не 2014-го. Як мінімум, ця війна з 1169 року, коли суздальський князь Андрій Боголюбський пограбував і спалив Київ. Історики часто називають це символічним кінцем політичної єдності Стародавньої Русі. Як максимум з 1686 року, коли Московія отримала офіційний контроль над Києвом за умовами "Вічного миру" між Московським царством та Річчю Посполитою. Недоімперія згодом забрала собі назву Русь та історію Києва та Київської Русі. Тому поки існує незалежний від них Київ, у них немає жодного права на "Хрещення Русі", історію "європейської держави" — спадкоємця "Київської Русі".

2. Бжезинський, пам'ятаєте, казав, що Росія без України не є Імперією. Тому відсутність контролю Росії над Україною чи в принципі існування України як незалежної держави — критичний ризик для всієї міфології Росії, а отже, і для її існування.

3. Яким може бути компроміс із убивцею, який прийшов тебе вбити і забрати все твоє майно? А він прийшов саме вбити тебе! Відповідь ви всі знаєте, навіть якщо не хочете собі зізнатися…

4. Будь-які розмови про "досягнення цілей СВО" — відгалуження уваги. Карликовий диктатор не може показати свою слабкість. Його завдання — показати своїм рабам, слугам та іншим лідерам, що він жорсткий, сильний правитель. А це заохочує, що будь-яке тимчасове перемир'я — лише перепочинок перед остаточним жорстоким показовим вбивством на телекамери для всього світу. Це означає, що будь-який компроміс – це смерть України, швидка чи розтягнута у часі.

5. Війна ж може закінчитися тільки із припиненням існування однієї з двох країн: або недоімперії або… не буде ніякого або!

6. Але Україна та українці вже виграли та не програють:

Українська нація монолітна та сильна як ніколи.

Українська армія — найсильніша в Європі.

Український ОПК виробляє найакутальнішу продукцію для захисту України та Європи, та прогрес не зупиняється (повірте, є рішення, які і Пентагону не снилися).

Ми стали суб'єктом, думку якого беруть до уваги, і в нас уже є "козирні карти".

7. Як би важко нам не було, ми переможемо.

російська економіка тріщить по швах (щомісяця викладаю моніторинги);

українські санкції від ССО, СБУ, ГУР та ЗСУ прискорюють колапс їхньої економіки;

підтримка Україні не падає;

кіл-зона зростає, і шансів зрушити її дедалі менше.

Мій прогноз — наступні 6 місяців вирішальні. Найскладніші, але ми впораємося та переможемо. З Божою допомогою та із силою та духом українського народу.

Ви знаєте, Боженька любить Україну. "Повість минулих літ" змальовує подорож апостола Андрія з Криму до Рима, під час якої він пророкує появу великого міста на київських горах. Святий пророче провістив, що на цих пагорбах засяє Божа благодать і постане безліч церков.

У Росії ж до кінця року розпочнуться вже системні проблеми в економіці та енергетиці. Весна буде максимально критичною, якщо пройдуть зиму.

Ми зиму пройдемо. Вони — не факт.

Тому всепропальники з-за кордону — або беріть до рук зброю та експертно коментуйте у лавах ЗСУ, або закрийте свої роти.

А ми — готуємось до ще однієї зими. Донатимо ЗСУ, допомагаємо своїм. Переможемо!

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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