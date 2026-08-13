Тяжелые полгода на пути к победе: что ждет Украину и почему Россия все равно обречена

"Все плохо и будет только хуже. Надо остановить эту войну!"

В последние дни почему-то появилось много "всепропальщиков". Понятно, что в основном в Facebook, и львиная доля из них, если покопаться, — физически даже находятся не в Украине))

Паника вполне понятна. Балистику не сбиваем, интенсивность ударов с двух сторон растёт, СМИ нагнетают обстановку, российские агенты активно тиражируют это.

Самый интересный вопрос — "нужно положить конец этой войне"…

Ни разу не получил внятного ответа на вопрос — как именно? Что предлагается?

Одни говорят, что нужно покинуть Донецкую область, эвакуировать людей, оставить оборонительные сооружения… почему-то полагая, что на этом все и закончится.

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Другие говорят о поиске компромисса с агрессором и принятии предложенного им плана (не вдаваясь в подробности и не уточняя ни его, ни последствия этого).

На мой главный вопрос — понимают ли последствия такого компромисса и помнят ли опыт Бучи? — я получаю в ответ обвинения в том, что я развязываю войну и что люди, которые погибнут в будущем, будут лежать на моей совести…

Не хочу пускать в ход пафосные выражения, но кратко изложу свое мнение, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

1. Война России против Украины началась не в 2022 году и не в 2014-м. По крайней мере эта война длится с 1169 года, когда суздальский князь Андрей Боголюбский разграбил и сжег Киев. Историки часто называют это символическим концом политического единства Древней Руси. Как минимум с 1686 года, когда Московия получила официальный контроль над Киевом по условиям "Вечного мира" между Московским царством и Речью Посполитой. Недоимперия впоследствии присвоила себе название Русь, а также историю Киева и Киевской Руси. Поэтому пока существует независимый от них Киев, у них нет никакого права на "Крещение Руси", историю "европейского государства" — преемника "Киевской Руси"

2. Бжезинский, как вы помните, говорил, что Россия без Украины не является империей. Поэтому отсутствие контроля России над Украиной или в принципе само существование Украины как независимого государства — это критический риск для всей мифологии России, а значит, и для ее существования.

3. Каким может быть компромисс с убийцей, который пришел, чтобы убить тебя и отобрать все твое имущество? А ведь он пришёл именно для того, чтобы убить тебя! Ответ вы все знаете, даже если не хотите себе в этом признаться…

4. Любые разговоры о "достижении целей СВО" — отвлечение внимания. Карликовый диктатор не может показать свою слабость. Его задача — продемонстрировать своим рабам, слугам и другим лидерам, что он жестокий, сильный правитель. А это подразумевает, что любое временное перемирие — лишь передышка перед окончательным жестоким показательным убийством на камеру для всего мира. Это означает, что любой компромисс — это смерть Украины, быстрая или затянувшаяся во времени.

5. Война же может закончиться только с прекращением существования одной из двух стран: либо недоимперии, либо… никакого "либо" не будет!

6. Но Украина и украинцы уже победили и не проиграют:

украинская нация монолитна и сильна как никогда;

украинская армия — самая сильная в Европе;

украинский ОПК производит самую востребованную продукцию для защиты Украины и Европы, и прогресс не останавливается (поверьте, есть решения, о которых даже Пентагону не снилось);

мы стали субъектом, с мнением которого считаются в мире, и у нас уже есть "козырные карты".

7. Как бы нам ни было тяжело, мы победим.

российская экономика трещит по швам (каждый месяц публикую мониторинги);

украинские санкции со стороны ССО, СБУ, ГУР и ВСУ ускоряют коллапс их экономики;

поддержка Украины не падает;

килл-зона расширяется, и шансов сдвинуть ее с места становится всё меньше.

Мой прогноз — следующие 6 месяцев будут решающими. Самыми сложными, но мы справимся и победим. С Божьей помощью, а также благодаря силе и духу украинского народа.

Вы знаете, Господь любит Украину. "Повесть прошлых лет" описывает путешествие апостола Андрея из Крыма в Рим, во время которого он предсказывает появление великого города на киевских холмах. Святой пророк предсказал, что на этих холмах воссияет Божья благодать и возникнет множество церквей.

В России же к концу года начнутся уже системные проблемы в экономике и энергетике. Весна будет максимально критической, если они переживут зиму.

Мы переживем зиму. А они — не факт.

Поэтому все эти "всезнайки" из-за рубежа — либо берите в руки оружие и давайте экспертные комментарии в рядах ВСУ, либо закройте рты.

А мы — готовимся к очередной зиме. Сбор средств для ВСУ, помогаем своим. Победим!

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