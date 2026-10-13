Просто хронология событий, происходящих в течение последнего месяца в рамках "спецоперации"

5–6 сентября 2026 года — очные переговоры в Москве. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер провели личную встречу с Путиным в Кремле. Похоже, именно здесь был принципиально согласован вопрос о дизельном топливе.

6 сентября 2026 года Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Киев.

8 сентября 2026 года — состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе разговора Путин подтвердил соглашение.

14 сентября 2026 года Трамп впервые объявил о якобы достигнутой договоренности о снижении интенсивности атак на российские НПЗ и заявил, что Украина согласилась сократить удары. Насколько мне известно, Украина этого не подтверждала.

Видео дня

22 сентября 2026 года — личная встреча лидеров Украины и США в Нью-Йорке. Переговоры были сосредоточены на предложениях по деэскалации, включая возможность взаимного энергетического и морского перемирия.

В тот же день (Трамп уже знал, что сделка находится в процессе):

22 сентября 2026 года MINERVA ZEN — крупнотоннажный греческий танкер для перевозки нефти и химикатов (Chemical/Oil Products Tanker) вышел с грузом из Санкт-Петербурга и направляется в порт Саванна (Savannah), расположенный в штате Джорджия на восточном побережье США.

С 24 по 28 сентября 2026 года Кирилл Дмитриев отправился в США. Он проводил встречи в Нью-Йорке и Вашингтоне.

9 октября 2026 года — многосторонний раунд в Майами: Украина–США.

И снова в тот же день (как вам такая синхронность?):

9 октября 2026 года — телефонный разговор. Путин и Трамп провели полтора часа за телефонными переговорами. По их итогам Трамп объявил о достижении "дизельного соглашения".

Ожидается, что в период с 10 по 12 октября 2026 года судно прибудет к побережью Соединеных Штатов.

…

Похоже, эта спецоперация давно разворачивалась шаг за шагом. Ее главная цель — восстановление легитимности России за столом переговоров с большими дядьками.

Переговоры и встречи с Украиной не преследовали цели достижения мира, а служили прикрытием. Дизель не был целью, это лишь один из многих элементов. Например, Трамп заявил, что Украине нужны выборы нового президента, который согласится на его условия.

Вот так агент Краснов не палится от слова совсем.

А мы? Пожелаем господину Трампу крепкого здоровья :)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно