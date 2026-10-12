Трамп как ПВО для НПЗ Путина: почему "миротворец" защищает агрессора и угрожает Украине

Спокойствие российским НПЗ — сейчас, украинским электростанциям — возможно, позже. Так выглядит "энергетическое перемирие" Трампа после дизельного подарка Путину. Фокус выяснил, почему президент США встает на сторону агрессора, чем может заставить Киев пойти на уступки и как Украине ответить, не потеряв американской поддержки.

Одного подарка Путину оказалось недостаточно. После ослабления санкций в отношении российского дизельного топлива Дональд Трамп взялся обеспечить спокойствие предприятиям, которые его производят. На этот раз — под вывеской "энергетического перемирия". Название обещает украинцам передышку от обстрелов, но его содержание прежде всего отвечает интересам российской нефтепереработки.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Белого дома, объявленная Трампом инициатива предусматривает на первых порах лишь прекращение взаимных ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Здесь стоит напомнить: у Украины есть только один НПЗ, который после неоднократных российских атак не работает на полную мощность. Россия же располагает разветвленной сетью таких предприятий. Договоренность относительно электростанций и электросетей — именно того, в защите чего нуждается Украина перед зимой, — Вашингтон оставляет на возможный следующий этап. Сначала перемирие для российских заводов, затем — разговор об украинском электричестве.

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Между тем Москва пока еще обдумывает предложение, а Трамп уже ожидает его выполнения со стороны Зеленского. После заявления американского президента российские войска нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5. Однако раздражение Белого дома вызывают именно украинские атаки на российские НПЗ: там предупреждают, что они наносят ущерб отношениям Зеленского с Трампом.

К политическим требованиям добавляются и угрозы. США угрожают прекратить обмен разведданными и закупки американского оружия через PURL, добиваясь прекращения ударов по российской энергетике.

При такой последовательности шагов американское посредничество всё больше напоминает защиту интересов агрессора: Россия получает ослабление санкций, а от Украины требуют отказаться от ударов, не обеспечив прекращение атак на её электростанции. Фокус выяснял, почему Вашингтон оказывает давление на Киев, какова может быть цена согласия на предложенное перемирие и как Украине отстоять свои условия.

Не о дизеле: что Трамп получает от договоренностей с Москвой

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик в комментарии Фокусу считает, что значение дизельного соглашения выходит далеко за рамки поставок топлива.

"Прежде всего, конечно, на самом деле речь здесь идет не о дизельном топливе. Поскольку речь идет о не столь большом количестве, и пока еще неясно, сможет ли Россия его поставлять", — отмечает он.

Эксперт связывает решение Трампа с промежуточными выборами в США 3 ноября. Даже если топливо не подешевеет, президент сможет продемонстрировать заботу о финансовых проблемах американцев, а ответственность за отсутствие результата возложить на кого-то другого — например, на Украину. Критику со стороны демократов он также может использовать в своих интересах: обвинить оппонентов в политизации вопроса и сплотить сторонников.

В то же время Дубовик видит в этих решениях и более широкие изменения в американской политике.

"Трамп никогда не избавлялся от симпатий к Москве и Путину, всегда думал о возможном сближении с Россией. Война в определенной степени мешала ему это сделать. Но сейчас, похоже, он решил отстраниться от так называемого "мирного процесса" и начать углубление сотрудничества с Москвой даже в условиях продолжающегося российского вторжения в Украину", — говорит эксперт.

Он считает такую траекторию негативной для Украины и подчеркивает необходимость поиска способов реагирования. В качестве одного из примеров Дубовик приводит предложение Зеленского о проведении выборов при условии 60-дневного перемирия.

"Нужно приспосабливаться и думать, как на всё это реагировать. Предложение Зеленского о 60-дневном перемирии и проведении выборов — как раз такой пример креативной реакции. Посмотрим, получится ли из этого что-нибудь", — отмечает Дубовик.

Путин как ролевая модель: почему Трамп давит на Киев

Политический аналитик Игорь Рейтерович связывает склонность Дональда Трампа идти навстречу Москве и требовать уступок от Киева с его представлениями о силе и личным отношением к лидерам двух стран.

"Во-первых, он воспринимает Россию примитивно: у них много силы, денег, есть ядерное оружие — с ними нужно считаться. Во-вторых, я думаю, он лично уважает Путина гораздо больше, чем Зеленского. Для него Путин — образец для подражания. Он и сам был бы не против иметь такое влияние на принятие решений, фактически быть диктатором", — говорит Рейтерович в комментарии Фокусу.

По его мнению, россияне лучше знают слабые места Трампа и умело используют его интерес к большим деньгам и желание продемонстрировать результат перед выборами. Энергетическое соглашение Москва могла представить как помощь американскому президенту в его предвыборной кампании. Украина же, по мнению политолога, с самого начала недостаточно учла особенности общения с Трампом.

Рейтерович называет две возможные причины нынешних решений президента США: попытку улучшить положение республиканцев перед выборами или преобладание личных финансовых интересов над политическими перспективами. Вторую версию он связывает с предположением, что Трамп уже готовится к сложной второй половине президентства, когда придется противостоять попыткам импичмента.

Для оказания давления на Украину у Вашингтона есть конкретные инструменты — закупки американского оружия через PURL и обмен разведданными.

"Если они действительно звонили и говорили, что прекратят эти поставки, это очень неприятно. Плюс разведданные, которыми Соединённые Штаты могут перестать делиться с Украиной. Это будет выглядеть очень фантасмагорично, потому что относительно недавно тот же Рубио говорил, что США предоставляют Украине разведданные именно для ударов по НПЗ. Считал это нормальной ситуацией, но теперь у Трампа концепция изменилась", — отмечает эксперт.

Еще один рычаг — публичное перекладывание на Украину ответственности за высокие цены на топливо для американских фермеров. Рейтерович отвергает этот аргумент, но подчеркивает, что Трамп уже вынес его на публичное обсуждение. Отдельным риском остается Starlink, хотя участие других стран в закупке терминалов и оплате услуг дает им основания требовать выполнения деловых обязательств.

Поэтому важную роль сыграет позиция Европы: готова ли она настаивать на равноценности договоренностей. Политолог считает, что предложенный формат дает Трампу краткосрочную предвыборную выгоду, в то время как Россия сохраняет возможность наносить удары по украинской энергетике.

"У них есть инструменты давления, но и у нас есть чем ответить. Нужно осторожно, но активно проводить кампанию, объясняя, что это игра на руку стране-агрессору. Американские сенаторы уже высказали мнение, что речь идет о финансировании российской агрессии американскими долларами. Это недопустимая ситуация, с которой нужно покончить", — продолжает Рейтерович.

Он обращает внимание на сопротивление внутри Республиканской партии и позицию Кита Келлога, который поддерживает продолжение ударов по российским НПЗ как средство, призванное заставить Москву завершить войну. Однако вопрос в том, прислушается ли к этому Трамп. Рейтерович считает маловероятными политические процедуры против президента до выборов.

Изменить поведение Трампа, по его оценке, могут внутреннее давление, проблемы с выборами и противодействие сенаторов дизельному соглашению. Украине же следует повышать политическую цену его решений.

"Любой удар по Украине, любой ракетный обстрел теперь можно представить как ответственность, в частности, и Трампа, который фактически подыграл России и дал ей возможность продолжать то, что она делает", — считает политолог.

Как ответить Вашингтону и не усугубить конфликт

Эксперт по международным отношениям, кандидат политических наук Богдан Ференс сравнивает нынешнее обострение с конфликтом в Овальном кабинете. По его мнению, выход противоречий в публичную плоскость свидетельствует о том, что закрытые переговоры не дали того результата, который Трамп хотел продемонстрировать перед выборами. Отсюда — обвинения Зеленского в упущенных возможностях завершить войну.

В то же время Ференс предостерегает от ответа в столь же резком стиле: это может усугубить конфликт, в то время как Украина по-прежнему зависит от американского оружия, разведданных и других услуг.

"Мы могли бы себе это позволить, если бы не зависели от Соединённых Штатов: от их оружия, которое закупается на средства европейских налогоплательщиков, от разведданных и многого другого. Тот самый Starlink — хотя некоторые эксперты предполагают, что его нам всё-таки не отключат. Но, опять же, кто знает. Американские горки, смена позиций — это уже данность, с которой нужно работать", — говорит он в комментарии Фокусу.

Украина вновь оказалась в эпицентре американской партийной борьбы. Поэтому Ференс советует при необходимости делать паузу и конструктивно реагировать на инициативы по деэскалации, при этом настаивая на защите украинских интересов.

"Эти усилия необходимо воплощать в жизнь с помощью практических мер, но не за счет жертв со стороны Украины", — подчеркивает эксперт.

По его оценке, европейская поддержка укрепляет позиции Киева прежде всего благодаря стабильному финансированию обороны. Однако резкого увеличения помощи, которое кардинально изменило бы переговорные позиции Украины, он не ожидает. Отношения с США и внутриполитические трудности ключевых государств, в частности Германии, ограничивают возможности партнеров. Скорее всего, они будут продолжать выполнять ранее согласованные обязательства.

По мнению Ференса, не стоит рассчитывать и на быстрый результат возможного импичмента после выборов. Трамп может использовать противостояние с демократами для мобилизации своих сторонников.

"Трамп всё равно будет использовать это в своей кампании для мобилизации электората. Мол: видите, я делаю добро американцам, а демократы снова хотят мне всё испортить", — предполагает он.

Эксперт напоминает, что разбирательства против Трампа при президентстве Байдена не помешали его возвращению к власти. Поэтому новое противостояние он считает скорее политической кампанией с неопределенным исходом — особенно с учетом того, что после промежуточных выборов в США фактически начинается следующая президентская кампания.