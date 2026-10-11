"Трамп возмущен атаками": соглашение об энергетическом перемирии предусматривает лишь прекращение ударов по НПЗ, — Axios

Соглашение об "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной, объявленное президентом США Дональдом Трампом, пока предусматривает лишь прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам со стороны каждой из сторон. В Белом доме считают, что атаки Украины на российские НПЗ наносят больший ущерб отношениям Трампа с Владимиром Зеленским, чем самой России.

Только если удары по нефтеперерабатывающим заводам прекратятся, следующим шагом может стать соглашение о прекращении ударов по другим объектам энергетической инфраструктуры, в частности по электростанциям и электрическим сетям. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Россия пока "обдумывает" соглашение

Трамп рассчитывает, что Зеленский будет соблюдать договоренности о прекращении ударов по НПЗ. Однако соглашение "нефтеперерабатывающий завод за нефтеперерабатывающий завод", как его назвал американский высокопоставленный чиновник, не является равноценным. В комментарии журналистам украинский представитель сообщил, что дело в том, что в стране есть только один НПЗ, который не работает на полную мощность вследствие неоднократных российских обстрелов. В то же время РФ располагает разветвленной сетью НПЗ.

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"Мы импортируем дизельное топливо и газ. Нам нужно, чтобы россияне перестали атаковать нашу электросеть", — заявил представитель Украины.

Представитель Белого дома сообщил, что в настоящее время российская сторона все еще рассматривает предложение об энергетическом перемирии.

"Россияне обдумывают этот вопрос. Скоро мы узнаем, готовы ли они к этому", — заявил он.

В то же время чиновники администрации Трампа предупредили, что украинские атаки на российские НПЗ подрывают отношения между лидерами Украины и США. Зато сам Кремль якобы не испытывает от них такого ущерба. Сам Трамп считает, что эти удары приводят к росту цен на бензин в США.

"Трамп действительно в ярости. Он считает, что Зеленский воспринимает США как нечто само собой разумеющееся", — пояснил представитель Белого дома.

Издание пишет, что Трамп, вероятно, самостоятельно пытается добиться заключения частичного перемирия между Россией и Украиной. Однако на данный момент Россия не согласилась ни на какое перемирие, а Украина стремится к соглашению, запрещающему атаки на электростанции.

Россия уже нарушила "энергетическое перемирие"

В то же время уже через несколько часов после заявления Трампа о заключении соглашения российская сторона нарушила его условия. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в сети X заявил, что РФ нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 почти сразу после заявления президента США, тем самым нарушив "энергетическое перемирие".

Сибига сообщил, что передал эту информацию в беседе с немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

"Россия нарушила энергетическое перемирие сразу после его объявления. Я еще раз подтвердил готовность Украины к полному энергетическому перемирию, если Россия прекратит атаковать нашу энергетическую инфраструктуру", — заявил глава МИД.

Сибига сообщил, что РФ сразу же нарушила "энергетическое перемирие" Фото: Скрін

Андрей Сибига также добавил, что на российскую агрессию необходимо отвечать решительными действиями, в частности дополнительными пакетами военной помощи Украине, созданием кластеров по вопросам вступления в ЕС и полным использованием замороженных российских активов.

Напомним, что ранее Financial Times сообщила, что США угрожают прекратить закупки оружия для Украины из-за ударов по российским НПЗ.

Ранее Владимир Зеленский заявил изданию Axios, что соглашение об "энергетическом перемирии" стало для него неожиданностью.