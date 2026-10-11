США угрожают приостановить закупки оружия для Украины из-за ударов по российским НПЗ, — FT

Вашингтон угрожает Киеву приостановить механизм закупок оружия, в рамках которого союзники приобретают американское оружие для Украины. Ценой за это должен стать отказ от ударов по российским НПЗ.

Администрация Дональда Трампа угрожает приостановить действие PURL — механизма закупки американского оружия для Украины — с целью заставить Киев отказаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Чиновники, которым в субботу и воскресенье звонили представители США или которые знали об этих разговорах, рассказали: Вашингтон оказывает давление как на европейские столицы, так и на Киев, добиваясь прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

По словам собеседников FT, американская сторона в ходе этих переговоров упоминала два рычага давления — прекращение обмена разведывательными данными и приостановку механизма PURL. В Белом доме отказались подтвердить или прокомментировать изданию сам факт звонков.

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О масштабах кампании рассказал один из чиновников, с которым связался представитель министерства обороны США.

"Они звонят в Киев… они звонят всем [в Европе]", — сказал он.

Среди тех, кто сообщил о контакте с американской стороной, издание называет Павла Палису — военного советника Владимира Зеленского и бывшего командира 93-й отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о якобы начавшемся энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

В то же время ни в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, ни в Государственной думе РФ о таких договоренностях не знали, а российская армия вскоре нанесла удар по Харьковской ТЭЦ.