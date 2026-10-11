США погрожують зупинити закупівлю зброї для України через удари по російських НПЗ, – FT

Вашингтон погрожує Києву зупинкою механізму заакупівлі зброї, за яким союзники купують американську зброю для України. Платою за це має стати відмова від ударів по російських НПЗ.

Адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити PURL – механізм закупівлі американської зброї для України, щоб змусити Київ відмовитися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

Посадовці, яким у суботу та неділю телефонували представники США або які знали про ці розмови, розповіли: Вашингтон обробляє і європейські столиці, і Київ, добиваючись припинення атак на російські нафтопереробні заводи.

За словами співрозмовників FT, американська сторона в цих розмовах згадувала два важелі – припинення обміну розвідувальними даними та зупинку механізму PURL. У Білому домі відмовилися підтвердити чи прокоментувати виданню сам факт дзвінків.

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Масштаб кампанії описав один із чиновників, з яким зв'язався представник оборонного відомства США.

"Вони телефонують до Києва… вони телефонують усім [в Європі]", – сказав він.

Серед тих, хто повідомив про контакт з американською стороною, видання називає Павла Палісу – військового радника Володимира Зеленського та колишнього командира 93-ї окремої механізованої бригади.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп оголосив про нібито початок енергетичного перемир'я між Росією та Україною.

Водночас ні в Офісі президента України Володимира Зеленського, ні в Державній думі РФ про такі домовленості не знали, а російська армія невдовзі вдарила по Харківській ТЕЦ.