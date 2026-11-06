Выборы в США: не идеологический "социалистический" сдвиг, а экономический и внешнеполитический референдум против Трампа
Знаете, в чём причина поражения республиканцев? Половина избирателей рассматривала выборы как возможность "наказать" (!!!) президента. Об итогах выборов в США, а также о последствиях и перспективах для Украины пишет Анатолий Амелин.
Основные факторы
1. Война с Ираном (с конца февраля 2026 года):
- скачок цен на бензин (~5+ долларов) и дизельное топливо (рекорд >6,5 долларов)
- расходы ~$47 млрд
Вице-президент Джей Ди Венс прямо заявил: "Причина, по которой мы проиграли, — война".
Трамп признал, что это "в значительной степени правда" (привело к краткосрочному росту цен на бензин), но "поступил бы так же снова".
2. Тарифы и инфляция
3. Общая усталость от Трампа (рейтинг одобрения ~37–39 %).
Это не идеологический "социалистический" сдвиг, а экономический и внешнеполитический референдум против Трампа.
Где-то я уже такое видел ))
Последствия для ключевых участников
О США и отношениях между Трампом и Конгрессом
- Разделенное правительство (divided government).
Демократы (спикер Гаким Джеффрис, лидер Сената Чак Шумер) контролируют комитеты, бюджет и повестку дня. Они будут блокировать часть назначений, бюджетные приоритеты и законодательную повестку дня Трампа.
- Поддержка возможна по вопросам, не вызывающим разногласий между партиями (некоторые санкции, технологическая конкуренция с Китаем).
Риски для Трампа:
- интенсивные расследования (семейный бизнес, Эпштейн, война с Ираном, коррупция).
- Импичмент в Палате представителей — реальна (простое большинство), но для осуждения в Сенате требуется 67 голосов — даже при 54–56 демократах это маловероятно.
- Возможны импичменты отдельных чиновников (например, Пита Хэгсета).
Возможности:
- Трамп может сосредоточиться на исполнительных указах (внешняя политика, тарифы в рамках своих полномочий),
- играть на разногласиях среди демократов.
Последствия для Украины:
В целом положительно
- Новые проукраинские голоса (Хэмилтон, Таларико, Браун, Купер) + сильные позиции Шумера, Куна (Комитет по международным отношениям), Джеффриса.
- Контроль над ассигнованиями позволяет продвигать пакеты помощи, NDAA с определенными условиями.
- Надзор за политикой Трампа в отношении России.
Риски
- прогрессивные (Эль-Саид) скептически относятся к "общей" военной помощи;
- Трамп сохраняет право вето и исполнительную власть;
- часть республиканских проукраинских союзников (Макконнелл ушел раньше, Тиллис, Фицпатрик и др.) выбыла.
- Возможно давление в направлении "завершения войн" в целом.
Что касается России:
Усиление давления:
- сложнее ослаблять санкции,
- больше контроля за переговорами.
- Демократы в целом занимают более жесткую позицию. Возможны новые санкционные инициативы.
Для Китая:
- Сохранение "ястребиного" подхода (чипы, ИИ, Тайвань, земля).
- Демократы могут быть более жесткими в вопросах технологического контроля, но более мягкими в вопросах тарифов по сравнению с Трампом.
Последствия для мировой экономики:
Неопределенность:
- бюджетные баталии,
- возможные остановки работы правительства,
- расследования.
- Давление с целью завершения войны в Иране может снизить цены на энергоносители (позитивный фактор для глобального роста).
- Тарифы — поле битвы.
В краткосрочной перспективе — волатильность рынков;
В среднесрочной перспективе — возможна стабилизация благодаря системе сдержек и противовесов.
Главная рекомендация для Украины: активно взаимодействовать с новыми сенаторами (особенно с Гамильтоном, Таларико, Брауном) и комитетами; готовиться к взаимодействию с администрацией Трампа на исполнительном уровне (вето, переговоры).
Нам не станет намного легче, но России точно будет сложнее! ;)
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