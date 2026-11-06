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Выборы в США: не идеологический "социалистический" сдвиг, а экономический и внешнеполитический референдум против Трампа

Знаете, в чём причина поражения республиканцев? Половина избирателей рассматривала выборы как возможность "наказать" (!!!) президента. Об итогах выборов в США, а также о последствиях и перспективах для Украины пишет Анатолий Амелин.

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Экономист, директор экономических программ Украинского института будущего
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Дональд Трамп
Демократы будут блокировать часть назначений, бюджетные приоритеты и законодательную повестку Трампа | Фото: Відкриті джерела

Основные факторы

1. Война с Ираном (с конца февраля 2026 года):

  • скачок цен на бензин (~5+ долларов) и дизельное топливо (рекорд >6,5 долларов)
  • расходы ~$47 млрд

Вице-президент Джей Ди Венс прямо заявил: "Причина, по которой мы проиграли, — война".

Трамп признал, что это "в значительной степени правда" (привело к краткосрочному росту цен на бензин), но "поступил бы так же снова".

2. Тарифы и инфляция

3. Общая усталость от Трампа (рейтинг одобрения ~37–39 %).

Это не идеологический "социалистический" сдвиг, а экономический и внешнеполитический референдум против Трампа.

Где-то я уже такое видел ))

Последствия для ключевых участников

О США и отношениях между Трампом и Конгрессом

  • Разделенное правительство (divided government).

Демократы (спикер Гаким Джеффрис, лидер Сената Чак Шумер) контролируют комитеты, бюджет и повестку дня. Они будут блокировать часть назначений, бюджетные приоритеты и законодательную повестку дня Трампа.

Видео дня
  • Поддержка возможна по вопросам, не вызывающим разногласий между партиями (некоторые санкции, технологическая конкуренция с Китаем).

Риски для Трампа:

  • интенсивные расследования (семейный бизнес, Эпштейн, война с Ираном, коррупция).
  • Импичмент в Палате представителей — реальна (простое большинство), но для осуждения в Сенате требуется 67 голосов — даже при 54–56 демократах это маловероятно.
  • Возможны импичменты отдельных чиновников (например, Пита Хэгсета).

Возможности:

  • Трамп может сосредоточиться на исполнительных указах (внешняя политика, тарифы в рамках своих полномочий),
  • играть на разногласиях среди демократов.

Последствия для Украины:

В целом положительно

  • Новые проукраинские голоса (Хэмилтон, Таларико, Браун, Купер) + сильные позиции Шумера, Куна (Комитет по международным отношениям), Джеффриса.
  • Контроль над ассигнованиями позволяет продвигать пакеты помощи, NDAA с определенными условиями.
  • Надзор за политикой Трампа в отношении России.

Риски

  • прогрессивные (Эль-Саид) скептически относятся к "общей" военной помощи;
  • Трамп сохраняет право вето и исполнительную власть;
  • часть республиканских проукраинских союзников (Макконнелл ушел раньше, Тиллис, Фицпатрик и др.) выбыла.
  • Возможно давление в направлении "завершения войн" в целом.

Что касается России:

Усиление давления:

  • сложнее ослаблять санкции,
  • больше контроля за переговорами.
  • Демократы в целом занимают более жесткую позицию. Возможны новые санкционные инициативы.

Для Китая:

  • Сохранение "ястребиного" подхода (чипы, ИИ, Тайвань, земля).
  • Демократы могут быть более жесткими в вопросах технологического контроля, но более мягкими в вопросах тарифов по сравнению с Трампом.

Последствия для мировой экономики:

Неопределенность:

  • бюджетные баталии,
  • возможные остановки работы правительства,
  • расследования.
  • Давление с целью завершения войны в Иране может снизить цены на энергоносители (позитивный фактор для глобального роста).
  • Тарифы — поле битвы.

В краткосрочной перспективе — волатильность рынков;

В среднесрочной перспективе — возможна стабилизация благодаря системе сдержек и противовесов.

Главная рекомендация для Украины: активно взаимодействовать с новыми сенаторами (особенно с Гамильтоном, Таларико, Брауном) и комитетами; готовиться к взаимодействию с администрацией Трампа на исполнительном уровне (вето, переговоры).

Нам не станет намного легче, но России точно будет сложнее! ;)

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