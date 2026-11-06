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Вибори у США: не ідеологічний "соціалістичний" зсув, а економічний і зовнішньополітичний референдум проти Трампа

Знаєте причину програшу республіканців? Половина вибрців бачила вибори як можливість «покарати» (!!!) президента. Про підсумки виборів у США, а також про наслідки і перспективи для України пише Анатолій Амєлiн.

Анатолій Амелін
Анатолій Амелін
Економiст. Директор економічних програм Українського інституту майбутнього
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Дональд Трамп
Демократи блокуватимуть частину призначень, бюджетні пріоритети, законодавчу повістку Трампа | Фото: Відкриті джерела

Головні драйвери

1. Війна з Іраном (з кінця лютого 2026):

  • стрибок цін на бензин (~$5+) і дизель (рекорд >$6,5)
  • витрати ~$47 млрд

Віцепрезидент Джей Ді Венс прямо заявив: "Причина, чому ми програли — війна".

Трамп визнав, що це "значною мірою правда" (підвищило бензин короткостроково), але "зробив би знову".

2. Тарифи та інфляція

3. Загальна втома від Трампа (рейтинг схвалення ~37–39 %).

Це не ідеологічний "соціалістичний" зсув, а економічний і зовнішньополітичний референдум проти Трампа.

Десь я вже таке бачив ))

Наслідки для ключових акторів

Для США та відносин Трамп–Конгрес

  • Розділений уряд (divided government).

Демократи (спікер Гакім Джеффріс, лідер Сенату Чак Шумер) контролюють комітети, бюджет, супові повістки. Блокуватимуть частину призначень, бюджетні пріоритети, законодавчу повістку Трампа.

Видео дня
  • Підтримка можлива в bipartisan питаннях (деякі санкції, технологічна конкуренція з Китаєм).

Ризики для Трампа:

  • інтенсивні розслідування (бізнес сім’ї, Epstein, війна з Іраном, корупція).
  • iмпічмент у Палаті — реальний (проста більшість), але засудження в Сенаті потребує 67 голосів — навіть при 54–56 демократів малоймовірне.
  • можливі імпічменти окремих чиновників (наприклад, Піта Гегсета).

Можливості:

  • Трамп може фокусуватися на executive actions (зовнішня політика, тарифи через повноваження),
  • грати на розбіжностях демократів.

Наслідки Для України:

Загалом позитивно

  • Нові проукраїнські голоси (Гамільтон, Таларіко, Браун, Купер) + сильні позиції Шумера, Куна (Foreign Relations), Джеффріса.
  • Контроль над асигнуваннями дозволяє просувати пакети допомоги, NDAA з умовами.
  • Нагляд над російською політикою Трампа.

Ризики

  • прогресивні (Ель-Саєд) скептичні до "загальної" військової допомоги;
  • Трамп зберігає veto і executive control;
  • частина республіканських проукраїнських союзників (Макконнелл вийшов раніше, Тілліс, Фіцпатрік тощо) вибула.
  • Можливий тиск на "завершення війн" загалом.

Що для росії:

Посилення тиску:

  • важче послаблювати санкції,
  • більше нагляду за переговорами.
  • Демократи загалом жорсткіші. Можливі нові санкційні ініціативи.

Для Китаю:

  • Збереження hawkish підходу (чипи, AI, Тайвань, земля).
  • Демократи можуть бути жорсткішими в технологічному контролі, але м’якшими в тарифах порівняно з Трампом.

Наслідки для глобальної економіки:

Невизначеність:

  • бюджетні битви,
  • можливі shutdowns,
  • розслідування.
  • Тиск на завершення іранської війни може знизити енергетичні ціни (позитив для глобального зростання).
  • Тарифи — поле битви.

Короткостроково — волатильність ринків;

Cередньостроково — можлива стабілізація через checks and balances.

Головна рекомендація для України: активно працювати з новими сенаторами (особливо Гамільтоном, Таларіко, Брауном) і комітетами; готуватися до executive-рівня Трампа (вето, переговори).

Сильно простіше нам не буде, але росії точно буде складніше! ;)

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані матеріали в рубриці "Думки" несе автор.