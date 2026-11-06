Вибори у США: не ідеологічний "соціалістичний" зсув, а економічний і зовнішньополітичний референдум проти Трампа
Знаєте причину програшу республіканців? Половина вибрців бачила вибори як можливість «покарати» (!!!) президента. Про підсумки виборів у США, а також про наслідки і перспективи для України пише Анатолій Амєлiн.
Головні драйвери
1. Війна з Іраном (з кінця лютого 2026):
- стрибок цін на бензин (~$5+) і дизель (рекорд >$6,5)
- витрати ~$47 млрд
Віцепрезидент Джей Ді Венс прямо заявив: "Причина, чому ми програли — війна".
Трамп визнав, що це "значною мірою правда" (підвищило бензин короткостроково), але "зробив би знову".
2. Тарифи та інфляція
3. Загальна втома від Трампа (рейтинг схвалення ~37–39 %).
Це не ідеологічний "соціалістичний" зсув, а економічний і зовнішньополітичний референдум проти Трампа.
Десь я вже таке бачив ))
Наслідки для ключових акторів
Для США та відносин Трамп–Конгрес
- Розділений уряд (divided government).
Демократи (спікер Гакім Джеффріс, лідер Сенату Чак Шумер) контролюють комітети, бюджет, супові повістки. Блокуватимуть частину призначень, бюджетні пріоритети, законодавчу повістку Трампа.
- Підтримка можлива в bipartisan питаннях (деякі санкції, технологічна конкуренція з Китаєм).
Ризики для Трампа:
- інтенсивні розслідування (бізнес сім’ї, Epstein, війна з Іраном, корупція).
- iмпічмент у Палаті — реальний (проста більшість), але засудження в Сенаті потребує 67 голосів — навіть при 54–56 демократів малоймовірне.
- можливі імпічменти окремих чиновників (наприклад, Піта Гегсета).
Можливості:
- Трамп може фокусуватися на executive actions (зовнішня політика, тарифи через повноваження),
- грати на розбіжностях демократів.
Наслідки Для України:
Загалом позитивно
- Нові проукраїнські голоси (Гамільтон, Таларіко, Браун, Купер) + сильні позиції Шумера, Куна (Foreign Relations), Джеффріса.
- Контроль над асигнуваннями дозволяє просувати пакети допомоги, NDAA з умовами.
- Нагляд над російською політикою Трампа.
Ризики
- прогресивні (Ель-Саєд) скептичні до "загальної" військової допомоги;
- Трамп зберігає veto і executive control;
- частина республіканських проукраїнських союзників (Макконнелл вийшов раніше, Тілліс, Фіцпатрік тощо) вибула.
- Можливий тиск на "завершення війн" загалом.
Що для росії:
Посилення тиску:
- важче послаблювати санкції,
- більше нагляду за переговорами.
- Демократи загалом жорсткіші. Можливі нові санкційні ініціативи.
Для Китаю:
- Збереження hawkish підходу (чипи, AI, Тайвань, земля).
- Демократи можуть бути жорсткішими в технологічному контролі, але м’якшими в тарифах порівняно з Трампом.
Наслідки для глобальної економіки:
Невизначеність:
- бюджетні битви,
- можливі shutdowns,
- розслідування.
- Тиск на завершення іранської війни може знизити енергетичні ціни (позитив для глобального зростання).
- Тарифи — поле битви.
Короткостроково — волатильність ринків;
Cередньостроково — можлива стабілізація через checks and balances.
Головна рекомендація для України: активно працювати з новими сенаторами (особливо Гамільтоном, Таларіко, Брауном) і комітетами; готуватися до executive-рівня Трампа (вето, переговори).
Сильно простіше нам не буде, але росії точно буде складніше! ;)
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