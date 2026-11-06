Вибори у США: не ідеологічний "соціалістичний" зсув, а економічний і зовнішньополітичний референдум проти Трампа

Головні драйвери

1. Війна з Іраном (з кінця лютого 2026):

стрибок цін на бензин (~$5+) і дизель (рекорд >$6,5)

витрати ~$47 млрд

Віцепрезидент Джей Ді Венс прямо заявив: "Причина, чому ми програли — війна".

Трамп визнав, що це "значною мірою правда" (підвищило бензин короткостроково), але "зробив би знову".

2. Тарифи та інфляція

3. Загальна втома від Трампа (рейтинг схвалення ~37–39 %).

Це не ідеологічний "соціалістичний" зсув, а економічний і зовнішньополітичний референдум проти Трампа.

Десь я вже таке бачив ))

Наслідки для ключових акторів

Для США та відносин Трамп–Конгрес

Розділений уряд (divided government).

Демократи (спікер Гакім Джеффріс, лідер Сенату Чак Шумер) контролюють комітети, бюджет, супові повістки. Блокуватимуть частину призначень, бюджетні пріоритети, законодавчу повістку Трампа.

Видео дня

Підтримка можлива в bipartisan питаннях (деякі санкції, технологічна конкуренція з Китаєм).

Ризики для Трампа:

інтенсивні розслідування (бізнес сім’ї, Epstein, війна з Іраном, корупція).

iмпічмент у Палаті — реальний (проста більшість), але засудження в Сенаті потребує 67 голосів — навіть при 54–56 демократів малоймовірне.

можливі імпічменти окремих чиновників (наприклад, Піта Гегсета).

Можливості:

Трамп може фокусуватися на executive actions (зовнішня політика, тарифи через повноваження),

грати на розбіжностях демократів.

Наслідки Для України:

Загалом позитивно

Нові проукраїнські голоси (Гамільтон, Таларіко, Браун, Купер) + сильні позиції Шумера, Куна (Foreign Relations), Джеффріса.

Контроль над асигнуваннями дозволяє просувати пакети допомоги, NDAA з умовами.

Нагляд над російською політикою Трампа.

Ризики

прогресивні (Ель-Саєд) скептичні до "загальної" військової допомоги;

Трамп зберігає veto і executive control;

частина республіканських проукраїнських союзників (Макконнелл вийшов раніше, Тілліс, Фіцпатрік тощо) вибула.

Можливий тиск на "завершення війн" загалом.

Що для росії:

Посилення тиску:

важче послаблювати санкції,

більше нагляду за переговорами.

Демократи загалом жорсткіші. Можливі нові санкційні ініціативи.

Для Китаю:

Збереження hawkish підходу (чипи, AI, Тайвань, земля).

Демократи можуть бути жорсткішими в технологічному контролі, але м’якшими в тарифах порівняно з Трампом.

Наслідки для глобальної економіки:

Невизначеність:

бюджетні битви,

можливі shutdowns,

розслідування.

Тиск на завершення іранської війни може знизити енергетичні ціни (позитив для глобального зростання).

Тарифи — поле битви.

Короткостроково — волатильність ринків;

Cередньостроково — можлива стабілізація через checks and balances.

Головна рекомендація для України: активно працювати з новими сенаторами (особливо Гамільтоном, Таларіко, Брауном) і комітетами; готуватися до executive-рівня Трампа (вето, переговори).

Сильно простіше нам не буде, але росії точно буде складніше! ;)

Джерело.

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