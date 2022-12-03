Новая оборонная стратегия США: угрозы на 2023 год и что Пентагон будет делать с Китаем и Россией

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Ключевая тема Стратегии национальной обороны США

Срочная потребность поддерживать и укреплять сдерживание КНР — единственного конкурента, который намерен изменить международный порядок и получить все большую власть для этого. Насильственные и все более агрессивные попытки КНР изменить Индо-Тихоокеанский регион и международную систему в соответствии с их интересами и авторитарными предпочтениями — наиболее масштабный и серьезный вызов национальной безопасности США. Для этого создана специальная оперативная группа по Китаю.

Россия — острая угроза

В отличие от Китая не может системно бросить вызов США в долгосрочной перспективе. Но российская агрессия представляет непосредственную, немедленную, резкую и острую угрозу интересам и ценностям США, а безрассудная война Путина против Украины — самая плохая угроза европейской безопасности с момента окончания Второй мировой войны — четко показала это. Пентагон внимательно следит за растущим сближением России с КНР, поэтому нынешние усилия и будущие инициативы касаются России, даже если ориентация идет на КНР. КНР и Россия являются наиболее опасными вызовами во всех сферах.

Другие угрозы:

расширение ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи;

продвижение вперед Ирана в ядерной программе, поддержка опасных вооруженных прокси и экспорт беспилотников, которые Россия использует для терроризирования украинских мирных жителей;

постоянные угрозы со стороны глобальных террористических сетей;

изменения климата;

пандемии и другие опасности, не уважающие границы.

Все эти вызовы усугубляются широким спектром быстроразвивающихся новых технологий и приложений, которые усложняют динамику эскалации и создают новые проблемы для стратегической стабильности.

Стратегия обороны США требует от Пентагона:

защищать США от растущей многоплановой угрозы, исходящей от КНР;

сдерживать стратегические атаки против Соединенных Штатов, союзников и партнеров;

готовиться к победе в конфликте, когда это необходимо;

создавать устойчивые Объединенные силы и оборонную экосистему.

Три основных направления Стратегии обороны США:

формирование интегрированного сдерживания;

проведение кампаний;

создание длительных преимуществ.

Интегрированное сдерживание

Предусматривает объединение передовых военных возможностей и оперативных концепций с мощным межведомственным инструментарием и возможностями союзников и партнеров для плавного сдерживания агрессии в любой области и в любом театре военных действий. Это включает три группы: внутри Министерства обороны, в межведомственном взаимодействии и во взаимодействии с союзниками и партнерами.

Армия США готова противостоять полному спектру угроз, используя американский дух инноваций, чтобы соответствовать сложностям современного мира. Безупречное объединение усилий по сдерживанию, чтобы сделать основную правду кристально ясной для любого потенциального врага — цена агрессии против Соединенных Штатов или союзников и партнеров значительно превосходит любые возможные достижения.

Космос. Работа над созданием устойчивых спутниковых группировок, чтобы отучить противника испытывать американскую свободу и гарантировать, что США победят, если он попытается это сделать. Киберпространство: повышение устойчивости и расширение возможности для проведения военных операций.

Ядерный потенциал США

Главная опора для стратегического сдерживания. Полная приверженность модернизации всех трех составляющих ядерной триады. Впервые в истории Пентагона проведены все основные стратегические обзоры вместе: НРР, Обзор ядерной политики и Обзор противоракетной обороны. Это привело к согласованности, более интегрированному и безупречному подходу к сдерживанию и управлению рисками, к теснейшей стратегии связи ресурсов.

Обзор ядерной политики подтверждает, что пока существует ядерное оружие, основная роль ядерного оружия США заключается в сдерживании ядерного нападения на Соединенные Штаты, наших союзников и партнеров.

Обзор противоракетной обороны подчеркивает, что противоракетная оборона способствует комплексному сдерживанию, подрывая уверенность потенциального противника в своей способности совершить успешную атаку.

Бюджетный обороны США на 23 финансовый год:

• более $56 млрд на платформы и системы воздушной мощности;

• более $40 млрд на поддержку господства на море;

• почти $13 млрд на поддержку и модернизацию сухопутных сил;

• около $34 млрд на поддержку и модернизацию ядерных сил.

Комплексное сдерживание — это также более тесное сотрудничество с беспрецедентной сетью союзников и партнеров:

В Индо-Тихоокеанском регионе — историческое соглашение AUKUS, трехстороннее сотрудничество с Японией и Кореей, многочисленные многонациональные учения для повышения боеспособности и оперативной совместимости;

В Европе — единственный и решительный НАТО, чрезвычайная координация действий около 50 членов Контактной группы по обороне Украины, созданной США для защиты самообороны Украины.

На Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке — усилия по укреплению союзников и партнеров и улучшению оперативной совместимости и интеграции везде, где это возможно.

Повседневная работа по ведению кампании:

Последовательность инициатив в рамках всего министерства по продвижению приоритетов во времени. Это укрепляет сдерживание путем наращивания боевых преимуществ или устранения боевых уязвимостей. Идея состоит в том, чтобы заставить весь Департамент работать вместе, придерживаясь стратегии и логически связанной последовательности действий для достижения определенного эффекта.

Проведение и последовательность военных действий, впоследствии изменяющих обстановку в сфере безопасности в пользу США, работа по ограничению и срыву злонамеренных действий конкурентов.

Построение и тренировка сил, которые понадобятся в кризисе или конфликте, включая запрос на 135 млрд долларов в бюджете прошлого года для дальнейшего инвестирования в готовность. Обновление позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы сделать ее более устойчивой к агрессии. В рамках программы AUKUS увязывание передовых возможностей с активными военными учениями вместе с союзниками.

Создание постоянных преимуществ для дальнейшего укрепления основ оборонного предприятия и инновации – центральное место оборонной стратегии США. Заключается в развитии сил, использовании новейших технологий и инвестициях в выдающихся людей Департамента, это самый ценный ресурс.

Создание резерва быстрых оборонных экспериментов, который финансирует различные подразделения министерства для совместной работы по устранению критических пробелов в совместных боевых действиях.

Более 130 млрд долларов в бюджетном запросе на следующий год на исследования, разработки, испытания и оценку. Это самый большой бюджет на НИОКР за историю Пентагона.

Обновление работы с промышленными партнерами, в том числе укрепление цепочки поставок и оборонно-промышленную базу. Борьба с опасностями изменения климата, включая обеспечение того, чтобы вооруженные силы могли продолжать отлично работать в более жарких и суровых условиях.

НРР требует еще более глубоких инвестиций в людей — самый ценный ресурс Пентагона и основа американской безопасности. В бюджет президента включено повышение заработной платы военнослужащих на 4,6% с 1 января 2023 года. Упрощение получения жилья и переезда на новое место службы, обеспечение ухода за детьми и помощь супругам военнослужащих.

Союзники и партнеры США

Взаимные союзы и партнерства являются наибольшим глобальным стратегическим преимуществом. Тесное сотрудничество с союзниками и партнерами является основным для интересов национальной безопасности США и коллективной способности решать проблемы, которые составляют КНР и Россия, одновременно ответственно справляясь с целым рядом других угроз.

Но прогресс на этом фронте будет невозможен, если не устранить давние институциональные барьеры, препятствующие коллективному планированию, операционной совместимости и взаимовыгодным закупкам, включая необходимость повышения кибербезопасности и устранения барьеров для обмена информацией.

Вооруженные силы США остаются мощнейшей боевой силой в истории и источником стабильности в неспокойном мире. И привержены стратегии, которая сохранит это положение.

Соединенные Штаты наделены целым рядом отличных качеств, которые дают им огромные преимущества. Ни одна страна на Земле не находится в лучшем положении для решения проблем, которые мы должны решить в это решающее десятилетие, и для победы в соревновании за то, что будет определять остальное столетие. Задача на поколение — объединить и интегрировать эти превосходные качества, развивая возможности вместе с возможностями союзников и партнеров для поддержки и укрепления свободной и открытой международной системы, которая все больше подвергается угрозе.

Обзор ядерной политики США

Ядерная политика США устанавливает стратегию, которая полагается на ядерное оружие для сдерживания всех форм стратегического нападения. Это включает в себя применение ядерного оружия любого масштаба, а также атаки стратегического характера с высокими последствиями с использованием неядерных средств. Любое применение противником ядерного оружия коренным образом изменит характер конфликта.

Пока существует ядерное оружие, фундаментальной ролью ядерного оружия является сдерживание ядерной атаки на Соединенные Штаты, союзники и партнеры. Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в экстремальных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов Соединенных Штатов или их союзников и партнеров.

В обозримом будущем ядерное оружие будет оставаться основой стратегического сдерживания США. Другие неядерные средства могут дополнить, но не могут заменить ядерное сдерживание при некоторых обстоятельствах.

Но только сдерживание не может снизить ядерную опасность. Пентагон также сосредоточится на контроле над вооружениями и нераспространении как жизненно важных элементах сбалансированного подхода.

Nuclear Posture Review объявляет о снятии с эксплуатации устаревшей ядерной гравитационной бомбы B-83 Tac 1 и отмене ненужной ядерной крылатой ракеты морского базирования. Ядерная триада и ядерные системы командования и управления и связи работают вне своего первоначального проектного срока эксплуатации, США будут полностью модернизировать их.

Мы также стремимся сотрудничать с Министерством энергетики и Национальным управлением ядерной безопасности, чтобы создать современную ядерную инфраструктуру, способную противостоять текущим и будущим угрозам. Никакой другой элемент военного могущества США не может заменить уникальный эффект сдерживания ядерного оружия и обученных использующих его профессиональных ядерных сил.

Обзор противоракетной обороны США

Россия без разбора использует тысячи наступательных ракет в Украине, и в основном не для высокоточных военных эффектов, а вместо этого использует террористическое оружие широкого радиуса действия, чтобы нанести ужасные страдания невиновным гражданским лицам. Использование Россией ракет в Украине показывает, что оружие станет общей чертой конфликта 21-го века.

Баллистические, крылатые, гиперзвуковые и более низкие уровни угрозы, такие как беспилотные авиационные системы, являются растущим и ускоряющимся риском для США, американских сил за рубежом, а также союзников и партнеров. Поиск путей эффективной защиты от этих угроз является важной задачей.

США будут продолжать опережать угрозу Северной Кореи. Для этого Министерство активно усовершенствует имеющиеся возможности активной противоракетной обороны, в то же время добавляя новые. Это включает в себя новые космические и наземные датчики, разработку 20 новых перехватчиков следующего поколения, которые планируется начать вводить в действие в 2028 году.

Отечественные системы противоракетной обороны не предназначены и не способны оградить от сложного набора ракетных угроз, которые Китай или Россия могут использовать против США. Опора на ядерные силы США для сдерживания стратегических угроз является давней политикой США и преемственностью этого и всех предварительных обзоров противоракетной обороны.

Одним новым направлением в обзоре противоракетной обороны является преданность противоракетной обороне Гуамо. Гуамо является ключевым оперативным и логистическим центром США в Индо-Тихоокеанском регионе и противоракетная оборона Гуамо потребует постоянной и многоуровневой противоракетной обороны как против баллистических, так и крылатых ракет. Мы также обязуемся изучить технические решения двух угроз: крылатых ракет и беспилотников.

Дипломатия является важным элементом комплексного сдерживания.

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