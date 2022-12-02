США готовятся к возврату Крыма. Пентагон начинает масштабную подготовку ВСУ

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Пентагон планирует большие учения украинской армии, чтобы не тратить попусту зимнее время и подготовиться к тяжелым боям за освобождение Крыма и востока. Среди прочего будут учить, как масштабировать те чудеса, которые ВСУ способны были делать в малых группах, на большие подразделения. И эффективно использовать имеющееся оборудование, чтобы поражать врага, превышающего по численности.

Мы также не должны терять время и должны подготовить себя и тех, кто рядом, к этому тяжелому периоду, который нас ждет. Мы ко всему готовы, – скажете вы. Мы и не такое уж пережили. Было бы хорошо, если бы так. Поставлю это под сомнение. Потому что по меньшей мере по своей "баррикаде" вижу, что мы до сих пор допускаем ошибки и "ведемся" на информоперации Кремля и Пекина. И чем ближе к освобождению Крыма — тем больше их будет.

Это будет время, наполненное кремлевской дезинформацией. Время тяжелых боев на дипломатическом и информационном фронтах. Время, когда наши партнеры и враги будут бороться за умы миллионов людей на разных континентах. Когда на столе будет все, до чего могут дотянуться руки диктаторов. Потому что для них потеря Крыма — это потеря Черного моря, господства в Средиземном, влияния на Ближний Восток и существенное ослабление позиций в Африке.

Геополитическую ценность Крыма в будущем десятилетии противостояния трудно преувеличить. Поэтому если мы хотим победить, то должны использовать эти месяцы, среди прочего, чтобы научиться быть устойчивыми в информационной войне.

Наконец-то отказаться от того, чтобы слушать хороших русских экспертов. Отказаться от чтения анонимных телеграмм каналов. От всех источников, распространяющих нарратив о плохом Западе, что есть Пекин, с которым нужно развивать торговлю.

Нужно отказаться от тех, кто уже не раз кричал о том, как нас сливают. Кто системно дает прогнозы, которые не воплощаются в жизнь. Кто кричит о том, как нам мало всего дают. Мало уделяют внимания. Многие от нас требуют. От всего, что приносит антизападные нарративы в вашу жизнь.

Если мы хотим выиграть эту битвы, мы должны быть с партнерами единым целым. Действовать, как одна команда. Доверять, потому что без доверия команда не может победить. А без команды, без альянсов — эту сложную битву никто не в состоянии выиграть. Эти зимние холодные месяцы — время, когда мы должны научиться этому.

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