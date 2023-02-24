Мировая линия раскола: как война в Украине разделила мир и кто на чьей стороне

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Можно утверждать, что полномасштабное вторжение России в Украину разделило мир, что в результате этого введены санкции. Однако этот упрощенный взгляд вряд ли отвечает действительности. Мир не может разделить одно событие, одно вторжение или год. Даже если агрессор и санкционная цель — одна из самых больших экономик мира, обладающая активностью и взаимозависимостью на всех континентах.

Но бесспорно, именно российское вторжение обнажило этот раскол, его глубину, поставив страны перед выбором, который они предпочли бы не делать.

Москва, бросив вызов мировому порядку, перевела в острую стадию хроническое недоразумение между разными частями света, которое до 24 февраля было несколько неприятным, но вполне приемлемым для жизни и развития. Используя широкие возможности спроектированной еще в советское время пропагандистской машины, Россия не без участия Пекина вставляла "нож" в каждую линию раскола, будь то апартеид африканских народов или вторжение США в Ирак на Ближнем Востоке, чтобы не дать им зажить и, наоборот, увеличить их до уровня невозможности преодоления без значительных жертв.

Для России расколотый мир — обязательная предпосылка для утверждения лидерских позиций на европейском континенте, которые нужны российской элите, чтобы сохранить коррупционный статус-кво и заморозить развитие мира, за которым она не успевает из-за той же коррупции. Разделенный мир позволяет России обходить санкции, избегать наказания за международные преступления и продолжать газлайтинг. Это то, без чего Россия давно бы проиграла, а вместе с ней и другие некрократические режимы, разъедающие жизнь миллионов на разных континентах.

В игру о разделенном мире можно играть только вдвоем. Именно поэтому Москва уделяет столь много внимания антизападной пропаганде, поднимая самые отдаленные страницы мировой истории. Используя трагическое прошлое народов, Россия манипулирует, обманывает, уродует, навязывая им новые несчастья ради своих собственных эгоистических интересов.

Поляризованный мир для некоторых может казаться жизнеспособным, но это иллюзия. Когда планета стоит на пороге космических войн, которые обостряются неспособностью стран достичь договоренностей по распределению космических ресурсов и испытанию космического оружия. В период, когда количество ядерного оружия в мире увеличивается, а не наоборот, применение оружия массового уничтожения остается на столе и ежемесячно раздаются ядерные бряцания из Москвы. Вряд ли мы можем сомневаться в том, что поляризованный мир может привести к мировой войне и, как следствие, к самоуничтожению человечества.

И если для России это вполне приемлемый сценарий в парадигме "зачем нам мир, если в нем нет России", то остальной мир должен строить свою стратегию, балансируя между недопустимостью уничтожения Россией мирового порядка с одной стороны и избегания поляризации и мирового противостояния — с другой.

Украина, имея доверие и поддержку на всех континентах, представляя символ ценностей в международной политике, может играть роль главного объединяющего фактора для мира. Это сверхсложный вызов для украинских дипломатов в каждой стране: от Пакистана до Индии, от Израиля до Ирака, от Тайваня до Таиланда — понять, найти нужные слова, решения и действия, выявить уязвимость и помочь усилить.

Прошел год, но голос Украины стал раздаваться еще громче. Нас слушают и слышат. У нас есть стул за каждым международным столом. Мы несем то, что объединяет мир, несмотря на разность. Самое время для нас осознать свою важную миссию. Усилить дипломатический сектор, закатать рукава и сделать то, что приблизит нашу победу и мир — в противоположность российско-китайской стратегии раскола, объединить мир, отвлекая опасную угрозу этой эпохи.

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