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Мнения Российско-украинская война

Путин принял решение по Молдове: Минобороны РФ заявило, что ВСУ вторгнутся в Приднестровье

"Похоже, что решение в Кремле по Молдове окончательно принято. При этом россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции, и в случае обращения Кишинева к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление"
eye 895
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Фото: РИА Новости | Похоже, что решение в Кремле по Молдове окончательно принято. Обратный отсчет до вторжения мог начаться уже этим утром
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Сегодня утром МО РФ опубликовало сообщение, которое подтверждает повышенные риски для Молдовы на ближайшее время. Было сообщено, что ВСУ якобы готовят провокацию для вторжения в Приднестровье. Провокацию будут осуществлять бойцы "Азова".

Это может казаться очередным шизофреническим бредом и так оно и есть, если бы не одно "но".

21 февраля 2022 Россия имитировала "наступление" в количестве одной БМП-2 и одного БТР-70М и уничтожение их в районе населенного пункта Кузнецы, то есть в 30 км от тогдашней линии соприкосновения. Тогда же российские пропагандисты создали фейк о диверсионной группе ВСУ, которая была уничтожена, но трупы которой не были показаны, а уничтоженная техника была наспех и весьма некачественно покрашена в украинский пиксель. Да и БТР-70М на тот момент не стоял на вооружении ВСУ.

И тогда, буквально через 48 часов началось полномасштабное вторжение в Украину. Тот факт, что сейчас Минобороны РФ вещает о некой провокации ВСУ, да еще и упоминает демонизированный "Азов", наводит на мысль, что для Молдовы отсчет мог начаться уже этим утром.

Но сначала должна быть провокация, а потом уже действие. Поэтому пока ожидаем очередного спектакля для омских и магаданских маргиналов, отвлекающихся от созерцания роста фекальных сталагмитов в своих подъездах подобными новостными шоу, а потом уже — за развитием событий иного порядка.

Похоже, что решение в Кремле по Молдове окончательно принято. При этом россиян совершенно не смущает, что их группировка в данном регионе находится в изоляции, и в случае обращения Кишинева к Киеву за помощью превращается в кружок суицидников.

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