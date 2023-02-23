Путін ухвалив рішення щодо Молдови: Міноборони РФ заявило, що ЗСУ вторгнуться у Придністров'я

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Сьогодні вранці МО РФ опублікувало повідомлення, яке підтверджує підвищені ризики для Молдови найближчим часом. Було повідомлено, що ЗСУ нібито готують провокацію для вторгнення до Придністров'я. Провокацію здійснюватимуть бійці "Азова".

Це може здаватися черговим шизофренічним маренням і так воно і є, якби не одне "але".

21 лютого 2022 року Росія імітувала "наступ" у кількості однієї БМП-2 та одного БТР-70М та знищення їх у районі населеного пункту Кузнеці, тобто за 30 км від тогочасної лінії зіткнення. Тоді ж російські пропагандисти створили фейк про диверсійну групу ЗСУ, яку було знищено, але трупи якої не було показано, а знищена техніка була поспіхом і дуже неякісно пофарбована в український піксель. Та й БТР-70М на той момент не стояв на озброєнні ЗСУ.

І тоді буквально через 48 годин розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну. Той факт, що зараз Міноборони РФ говорить про якусь провокацію ЗСУ, та ще й згадує демонізований "Азов", наводить на думку, що для Молдови відлік міг розпочатися вже цього ранку.

Але спочатку має бути провокація, а потім уже дія. Тому поки що очікуємо на чергову виставу для омських і магаданських маргіналів, які відволікаються від споглядання зростання фекальних сталагмітів у своїх під'їздах подібними новинними шоу, а потім уже — за розвитком подій іншого порядку.

Схоже, що рішення у Кремлі щодо Молдови остаточно ухвалено. При цьому росіян абсолютно не бентежить, що їхнє угруповання в цьому регіоні перебуває в ізоляції, і у разі звернення Кишинева до Києва по допомогу перетворюється на гурт суїцидників.

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