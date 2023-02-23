В Минобороны РФ обвинили ВСУ в подготовке вооруженных провокаций в Приднестровье

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что украинские военные якобы переоденутся в форму врага для инсценировки нападения с территории ПМР.

Related video

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о том, что Украина якобы готовит провокации против непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Соответствующее заявление пресс-служба оборонного ведомства РФ опубликовала 23 февраля.

"По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов", — сказано в сообщении МО РФ.

Российские военные утверждают, что Киев планирует инсценировать российское наступление с территории Приднестровья. Для этого украинские военные якобы переоденутся в форму Вооруженных сил РФ.

"Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой и готово к реагированию на любые изменения обстановки", — резюмировали в МО РФ.

Россия планирует напасть на Молдову

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Кремля захватить Молдову. Глава государства отметил, что он передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.

Президент Молдовы Майя Санду, в свою очередь, 13 февраля отметила, что полученные от украинской стороны данные подтвердились — Кремль действительно готовил силовые действия с привлечением диверсантов из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

О том, что Россия вынашивает планы по госперевороту в Молдове также сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Во время телемарафона 11 февраля он заявил, что отправленные в Турцию "спасатели" из РФ на самом деле являются членами чеченской группировки, которые могут прибыть в Кишинев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 17 февраля в Германии заявил, что США испытывают глубокую озабоченность по поводу усилий России в дестабилизации правительства Молдовы.

21 февраля премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе, чтобы перебросить свои войска для захвата власти в стране.

В тот же день, 21 февраля, агентство Reuters сообщало, что Президент США Джо Байден во время встречи в Варшаве с лидером Молдовы Майей Санду подтвердил поддержку суверенитета этой страны.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 22 февраля говорится о том, что президент РФ Владимир Путин отменил указ от мая 2012 года о позиции России в отношении территориальной целостности Молдовы. Однако это не означает, что Путин намерен атаковать Молдову — для этого у него нет военного потенциала.