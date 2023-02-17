В США обеспокоены замыслами Кремля осуществить госпереворот в Молдове, — Блинкен

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США отметил, что Вашингтон будет твердо поддерживать безопасность, независимость и территориальную целостность Молдовы.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен 17 февраля в Германии заявил, что США испытывают глубокую озабоченность по поводу усилий России в дестабилизации правительства Молдовы. По словам американского дипломата, Вашингтон намерен твердо поддерживать Молдову и ее территориальную целостность, передает телеканал CNN.

Заявление Блинкена прозвучало после того, как президент Молдовы Майя Санду 13 февраля в ходе брифинга сказала, что Кремль замышляет государственный переворот в стране.

"Мы глубоко обеспокоены некоторыми заговорами, которые, как мы видели, исходят от России в попытке дестабилизировать правительство", — сказал Блинкен на встрече с Санду в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Молдовы, поддерживая ее безопасность, независимость и территориальную целостность. При этом госсекретарь отметил важные усилия по реформированию, которые предпринимают президент и правительство Молдовы.

В ответ Санду сказала, что для ее страны прошедший 2022 год был невероятно трудным. Она поблагодарила США за поддержку в решении многочисленных проблем, в том числе в области энергетики, экономики и безопасности.

Напомним, президент Владимир Зеленский 9 заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Кремля захватить Молдову. Глава государства отметил, что он передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.

О том, что Россия вынашивает планы по госперевороту в Молдове также сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Во время телемарафона 11 января он заявил, что отправленные в Турцию "спасатели" из РФ на самом деле являются членами чеченской группировки, которые могут прибыть в Кишинев.