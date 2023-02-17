У США стурбовані задумами Кремля здійснити держпереворот у Молдові, — Блінкен

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки держсекретар США зазначив, що Вашингтон твердо підтримуватиме безпеку, незалежність та територіальну цілісність Молдови.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен 17 лютого в Німеччині заявив, що США відчувають глибоке занепокоєння щодо зусиль Росії у дестабілізації уряду Молдови. За словами американського дипломата, Вашингтон має намір твердо підтримувати Молдову та її територіальну цілісність, повідомляє телеканал CNN.

Заява Блінкена пролунала після того, як президентка Молдови Мая Санду 13 лютого під час брифінгу сказала, що Кремль задумує державний переворот у країні.

"Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які, як ми бачили, походять від Росії у спробі дестабілізувати уряд", — сказав Блінкен на зустрічі з Санду в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, Сполучені Штати твердо стоять на боці Молдови, підтримуючи її безпеку, незалежність та територіальну цілісність. При цьому держсекретар зазначив важливі зусилля щодо реформування, які роблять президент та уряд Молдови.

У відповідь Санду сказала, що для її країни минулий 2022 був неймовірно важким. Вона подякувала США за підтримку у вирішенні численних проблем, зокрема в галузі енергетики, економіки та безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 9 заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Кремля захопити Молдову. Глава держави зазначив, що він передав усі наявні дані про наміри РФ президентці Молдови Маї Санду.

Про те, що Росія виношує плани щодо держперевороту в Молдові, також повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Під час телемарафону 11 січня він заявив, що відправлені до Туреччини "рятувальники" з РФ насправді є членами чеченського угруповання, які можуть прибути до Кишинева.