Напади на держоргани та заручники: Росія планує захопити владу в Молдові, — Санду

Кишинів перевірив отримані від Володимира Зеленського дані української розвідки та підтвердив достовірність інформації. Кремль хотів використати іноземних диверсантів та внутрішню опозицію для захоплення влади в країні.

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Президентка Молдови Мая Санду на пресбрифінгу в понеділок, 13 лютого, заявила, що Росія планує здійснити державний переворот у країні. Про це повідомило місцеве видання NewsMaker.

9 лютого на саміті Євросоюзу в Брюсселі президент Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка має дані, згідно з якими Росія планує дестабілізувати політичну ситуацію в Молдові. Він уточнив, що передав цю інформацію своїй колезі Маї Санді.

Глава Молдови, зі свого боку, наголосила, що отримані від української сторони дані підтвердилися — Кремль справді готував силові дії із залученням диверсантів із РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

"План [Росії] на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", — поінформувала Санду.

Як пояснює глава Молдови, Кремль має намір здійснити держпереворот і захопити владу в країні завдяки протестам так званої "опозиції", які за вказівкою Росії проводять у Кишиневі.

Санду також розповіла, що документи, отримані від української сторони, містять детальну інформацію з точною логістикою для організації таких диверсій у Молдові.

За словами президентки, Москва не вперше хоче дестабілізувати ситуацію в державі. Восени 2022 року Росія вже робила такі спроби, проте їх було припинено завдяки оперативному втручанню органів Молдови.

Як зазначила Санду, силові структури країни наразі також готуються запобігати всім запланованим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.

Нагадаємо, 9 лютого Служба безпеки та розвідки Молдови (SIS) підтвердила заяву президента Володимира Зеленського про передачу Кишиневу даних української розвідки.

Незадовго до цього глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід нібито розглядає Молдову на роль другої України.