Хочуть "зруйнувати ситуацію": Молдова підтвердила отримання даних української розвідки про плани РФ

Наразі в Кишиневі вживають оперативних заходів для виявлення спроб країни-агресора дестабілізувати ситуацію в державі. В адміністрації Майї Санду заявили, що президентка постійно обмінюється інформацією із Зеленським.

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Служба безпеки та розвідки Молдови (SIS) у четвер, 9 лютого, підтвердила заяву президента Володимира Зеленського про передачу Кишиневу даних української розвідки. Згідно з перехопленою інформацією, Кремль має намір дестабілізувати ситуацію в державі. Відповідна заява опублікована на офіційному сайті молдавського відомства.

"Слідуючи заявам президента України Володимира Зеленського, Служба розвідки та безпеки підтверджує отримання відповідної інформації від наших українських партнерів", — ідеться в повідомленні.

Зараз SIS вживає оперативних заходів, щоб виявити спроби дестабілізації ситуації в країні, а також тісно співпрацює щодо цього питання з партнерськими спецслужбами.

У Службі безпеки уточнили, що поки що не можуть повідомити деталі через загрозу зриву оперативних заходів.

Як пише місцеве видання NewsMaker, в адміністрації президентки Майї Санду, зі свого боку, повідомили, що глава Молдови постійно обмінюється інформацією з Володимиром Зеленським і справді отримувала від нього попередження про плани Кремля "зруйнувати політичну ситуацію" в країні.

"Наші компетентні органи працюють над забезпеченням безпеки країни та використовують усю інформаційну підтримку партнерів, щоб передбачити й запобігти будь-яким спробам підриву нашої держави", — кажуть в адміністрації Санду.

У SIS натомість уточнили, що всі державні установи в Молдові працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, на саміті Євросоюзу в Брюсселі 9 лютого Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має у своєму розпорядженні дані, згідно з якими Росія планує захопити Молдову. За його словами, він передав цю інформацію своїй колезі Майї Санду.