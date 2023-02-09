Хотят "разрушить ситуацию": Молдова подтвердила получение данных украинской разведки о планах РФ

Сейчас в Кишиневе принимают оперативные меры для выявления попыток страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в государстве. В администрации Майи Санду заявили, что президент постоянно обменивается информацией с Зеленским.

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Служба безопасности и разведки Молдовы (SIS) в четверг, 9 февраля, подтвердила заявление президента Владимира Зеленского о передаче Кишиневу данных украинской разведки. Согласно перехваченной информации, Кремль намерен дестабилизировать ситуацию в государстве. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте молдавского ведомства.

"Следуя заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, Служба разведки и безопасности подтверждает получение соответствующей информации от наших украинских партнеров", — говорится в сообщении.

В настоящее время SIS принимает оперативные меры, чтобы выявить попытки дестабилизации ситуации в стране, а также тесно сотрудничает по этому вопросу с партнерскими спецслужбами.

В Службе безопасности уточнили, что пока не могут сообщить детали из-за угрозы срыва оперативных мероприятий.

Как пишет местное издание NewsMaker, в администрации президента Майи Санду, в свою очередь, сообщили, что глава Молдовы постоянно обменивается информацией с Владимиром Зеленским и действительно получала от него предупреждение о планах Кремля "разрушить политическую ситуацию" в стране.

"Наши компетентные органы работают над обеспечением безопасности страны и используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предвосхитить и предотвратить любые попытки подрыва нашего государства", — говорят в администрации Санду.

В SIS, в свою очередь, уточнили, что все государственные учреждения в Молдове работают в обычном режиме.

Напомним, на саммите Евросоюза в Брюсселе 9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает данными, согласно которым Россия планирует захватить Молдову. По его словам, он передал эту информацию своей коллеге Майе Санду.