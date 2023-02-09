Зеленский предупредил Санду о планах России захватить Молдову (видео)

Президент Украины заявил, что он не колебался ни минуты и сразу передал президенту Майе Санду всю информацию, чтобы защитить Молдову от российских захватчиков.

Related video

Украинская разведка располагает данными, согласно которым Россия планирует захватить Молдову, и президент Владимир Зеленский немедленно передал эту информацию своей коллеге Майе Санду. Об этом президент Украины рассказал на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Он заявил, что недавно говорил с президентом Молдовы и передал ей всю имеющуюся информацию.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что он не колебался ни минуты и сразу передал президенту Майе Санду всю информацию, чтобы защитить Молдову от российских агрессоров. При этом он отметил, что пока неизвестно, был ли отдан приказ из Кремля начать действия против Молдовы.

"Но мы увидели, что они собираются делать. Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности в Европе. Ничего нового", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что у российского режима есть только одно желание — уничтожить любую свободу в Европе.

[ + – ] Зеленский выступил на саммите Евросоюза

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров начал угрожать Молдове, заявляя, что Запад якобы приглядывает Молдову на роль "второй Украины".

Кроме того, Фокус ранее информировал, что в конце декабря президент Республики Молдова Майя Санду заявила о том, что отношения между ее страной и Россией зашли в тупик после полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины.