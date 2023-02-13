Нападения на госорганы и заложники: Россия планирует захватить власть в Молдове, — Санду

Кишинев проверил полученные от Владимира Зеленского данные украинской разведки и подтвердил достоверность информации. Кремль хотел использовать иностранных диверсантов и внутреннюю оппозицию для захвата власти в стране.

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Президент Молдовы Майя Санду на пресс-брифинге в понедельник, 13 февраля, заявила, что Россия планирует совершить государственный переворот в стране. Об этом сообщило местное издание NewsMaker.

9 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе президент Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка располагает данными, согласно которым Россия планирует дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове. Он уточнил, что передал эту информацию своей коллеге Майе Санду.

Глава Молдовы, в свою очередь, подчеркнула, что полученные от украинской стороны данные подтвердились — Кремль действительно готовил силовые действия с привлечением диверсантов из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

"План [России] на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", — проинформировала Санду.

Как объясняет глава Молдовы, Кремль намерен совершить госпереворот и захватить власть в стране благодаря протестам так называемой "оппозиции", которые по указке России проводятся в Кишиневе.

Санду также рассказала, что документы, полученные от украинской стороны, содержат детальную информацию с точной логистикой для организации такого рода диверсий в Молдове.

По словам президента, Москва не первый раз хочет дестабилизировать ситуацию в государстве. Осенью 2022 года Россия уже делала такие попытки, однако они были пресечены благодаря оперативному вмешательству органов Молдовы.

Как отметила Санду, силовые структуры страны в настоящее время также готовятся предотвращать все планируемые провокации и держат ситуацию под контролем.

Напомним, 9 февраля Служба безопасности и разведки Молдовы (SIS) подтвердила заявление президента Владимира Зеленского о передаче Кишиневу данных украинской разведки.

Незадолго до этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад якобы рассматривает Молдову на роль "второй Украины".