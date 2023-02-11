Росія готує переворот у Молдові, — Данілов (відео)

Російська сторона вже відправила чеченських "рятувальників" у Туреччину, після цього вони можуть опинитися в Кишиневі.

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Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія готується провести переворот у Молдові. Про це політик повідомив в ефірі національного телемарафону.

Для цього РФ відправила до Туреччини, яка постраждала від землетрусу, чеченських "рятувальників". Після пошукових робіт вони можть прибути до столиці Молдови — Кишинева.

"Давайте не говорити, що у Молдови нічого не відбулося. Там зараз відбувається зміна керівництва країни, максимально посилюється силовий блок", — розповідає Данілов.

Також секретар РНБО розповів, що українська розвідка попередила сусідню державу про запланований Росією переворот. За словами політика, РФ планує зробити так, щоб до Молдови було прикуто найбільше уваги.

"Крім того, ті покидьки, які були 24-25-26 лютого у складі так званого "чеченського угрупування" на нашій території, зараз вже перебувають в Туреччині та працюють там "рятувальниками". Ми зараз уважно відстежуємо, щоб не сталося так, що ці "рятувальники" опиняться в Кишиневі. Ми знаємо їх прізвища та імена. У них було особисте завдання з 24-го лютого", — зазначив секретар Ради нацбезпеки.

Серед "рятувальників" є Данііл Мартинов, який після 24 лютого 2022 виконував низку злочинних завдань на території України, зокрема керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату.

Нагадаємо, у Молдові почалися серйозні зміни в керівництві державою.

Також Фокус писав про коментар Олексія Данілова щодо права України бити по воєнних об'єктах РФ.